Календарь праздников на декабрь 2025: список государственных и профессиональных дат

Первый месяц зимы обычно очаровывает первыми лопатыми снегопадами и предновогодним настроением, а также большим количеством государственных праздников.
Читайте в материале, какие государственные праздники в декабре 2025 года ждут нас.
Государственные праздники в декабре 2025 года: перечень дат
Что касается выходных, то в декабре 2025 года они будут приходиться на следующие даты: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
24 декабря вся Украина будет отмечать Рождество Христово — день, который мог бы быть дополнительным выходным, однако в связи с российской агрессией и военным положением в стране дополнительных выходных не предусмотрено. Тем не менее, частные предприниматели могут сделать сокращенный день для своих работников или полностью разрешить отдохнуть дома.
Календарь государственных и профессиональных праздников в декабре 2025 года
01.12 — День работников прокуратуры
День работников прокуратуры отмечается в Украине ежегодно 1 декабря с 2000 года. Этот праздник чествует роль прокуроров в обеспечении законности, защите прав граждан и борьбе с коррупцией. В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения и конференции, посвященные реформам прокуратуры.
03.12 — Международный день людей с инвалидностью
Международный день людей с инвалидностью провозглашен ООН в 1992 году для привлечения внимания к проблемам интеграции людей с инвалидностью в общество. В Украине он акцентирует внимание на доступности, равных правах и поддержке, с проведением акций, семинаров и флешмобов. Праздник подчеркивает необходимость инклюзивной политики и борьбы с дискриминацией.
04.12 — День ракетных войск и артиллерии
День ракетных войск и артиллерии отмечается в Украине 4 декабря в честь подразделений Вооруженных Сил, которые играют ключевую роль в обороне страны. Этот праздник чествует героизм военных, с торжественными мероприятиями и наградами. В 2025 году делается акцент на современных вызовах и технологиях в сфере ракетной артиллерии.
05.12 — День работников статистики
День работников статистики отмечается 5 декабря с 2001 года, подчеркивая роль статистики в экономическом планировании и развитии страны. Праздник посвящен специалистам Госстата, с конференциями и публикациями данных.
06.12 — День Вооруженных Сил Украины
День Вооруженных Сил Украины отмечается с 1993 года в честь военных, защищающих независимость страны. Это государственный праздник, когда проводятся многочисленные акции, направленные на поддержку армии. В 2025 году также делается акцент на героизме в условиях войны и реформах ВСУ.
07.12 — День местного самоуправления
День местного самоуправления отмечается 7 декабря с 2000 года и посвящен роли органов местного самоуправления в развитии общин. Праздник включает в себя конференции, круглые столы и награждение мэров и депутатов — он подчеркивает децентрализацию и участие граждан в местном управлении.
10.12 — День прав человека
День прав человека отмечается с 1950 года по инициативе ООН, посвящен Всеобщей декларации прав человека. В Украине в этот день обычно проводятся семинары, акции и образовательные мероприятия для защиты прав. Праздник подчеркивает равенство, свободу и борьбу с нарушениями.
12.12 — День Сухопутных войск Украины
День Сухопутных войск Украины отмечается 12 декабря с 1997 года, чествуя крупнейшую составляющую Вооруженных Сил. Праздник подчеркивает роль пехоты, танковых и механизированных частей в обороне.
14.12 — День благотворительности
День благотворительности отмечается с 2017 года и посвящен волонтерам и организациям, которые помогают нуждающимся. В Украине проводятся акции по сбору средств, концерты и флешмобы, а праздник, в свою очередь, подчеркивает важность милосердия и поддержки уязвимых групп.
14.12 — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
День памяти ликвидаторов Чернобыля отмечается с 2006 года и посвящен героям, которые боролись с последствиями катастрофы 1986 года. Праздник включает мемориальные мероприятия, возложение цветов и поддержку ветеранов.
15.12 — День работников суда
День работников суда отмечается 15 декабря с 2000 года, чествуя судей и персонал судебной системы. Праздник посвящен реформам юстиции, с конференциями и наградами, подчеркивая роль судов в обеспечении справедливости.
17.12 — День работника государственной исполнительной службы
День работника государственной исполнительной службы отмечается 17 декабря с 2009 года и посвящен специалистам, выполняющим судебные решения. Праздник включает семинары и награждения, подчеркивая эффективность исполнительной власти.
19.12 — День адвокатуры
День адвокатуры отмечается 19 декабря с 2002 года, чествуя адвокатов за защиту прав граждан. Праздник посвящен реформам адвокатуры, с конференциями и акциями.
22.12 — День энергетика
День энергетика отмечается с 1966 года и посвящен работникам энергетического сектора. Праздник включает награждение наиболее выдающихся работников, а также мероприятия по энергосбережению.
22.12 — День работников дипломатической службы
День работников дипломатической службы отмечается 22 декабря с 2002 года, чествуя дипломатов за внешнюю политику. Праздник посвящен международным отношениям, с семинарами на различные темы, подчеркивая роль дипломатии в безопасности страны.
24.12 — День работников архивных учреждений
День работников архивных учреждений отмечается с 2006 года и посвящен архивистам за сохранение истории. Во время праздника могут проводиться различные научные конференции и исторические выставки. Этот день подчеркивает важность архивов для национальной памяти.
