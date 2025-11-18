Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2025: когда планировать, завершать и начинать новое

В последний месяц года мы живем словно в решающем рывке перед чем-то новым и обязательно хорошим. И одновременно заранее готовимся к самым светлым праздничным дням — Рождеству Христову и Новому году.

Как правильно распределить силы, чтобы природные биоритмы совпали с жизненным ритмом, читай в Лунном календаре удачных дней на декабрь 2025 года и планируй дела с учетом его данных.

Календарь удачных дней на декабрь 2025: фазы Луны

Сила притяжения Луны настолько велика, что ее ощущают и океаны (в своих отливах и приливах), и человек. И не только потому, что наше тело в основном состоит из воды, но и потому, что эмоции и физическая сила также подчиняются природным биоритмам. Как их распознать? Нужно знать фазы Луны.

Фазы Луны в декабре 2025: календарь

1–4 декабря — Луна растет

5 декабря — полнолуние

6–19 декабря — Луна убывает

20 декабря — новолуние

21–31 декабря — Луна снова растет.

Лунный календарь удачных дней на декабрь 2025 — планируем дела

1–4 декабря: растущая Луна

В первые дни месяца наступает удачное время для начала новых дел и активных действий. В этот период хорошо запускать проекты, активно учиться. Особенно полезны физические упражнения и спорт, так как организм ощущает прилив сил.

Отношения в это время также расцветают, растет желание общаться. Это удачное время для новых знакомств и активного сотрудничества с другими людьми.

5 декабря: полнолуние

Полнолуние — это пик энергии и эмоциональности. В этот день хорошо подводить итоги, завершать важные дела и анализировать результаты.

В то же время в эту фазу можно почувствовать себя уязвимым, поэтому будь внимателен и осторожен в отношениях, избегай конфликтов.

Период полнолуния подходит для оздоровления, детокса, однако следует избегать чрезмерных физических нагрузок.

6–19 декабря: убывающая Луна

Период убывающей Луны подходит для успешного завершения дел и восстановления сил. Это время, когда целесообразно закрывать проекты, пересматривать старые задачи и уменьшать нагрузку.

Организму требуется релакс и отдых, поэтому медитация, прогулки, прослушивание музыки или просмотр позитивного кино особенно важны.

В отношениях этот период способствует глубоким разговорам, разрешению давних вопросов и неспешному принятию важных решений.

20 декабря: новолуние

Новолуние открывает новый цикл и создает отличные условия для планирования и постановки новых целей.

Это удачное время для внедрения новых здоровых привычек и изменения подхода к жизни. В отношениях период способствует перезагрузке и искренней открытости.

21-31 декабря: растущая Луна

С 21 числа Луна снова растет, возвращая активность и энергию. Это прекрасный период для реализации новых планов и активной работы.

Здоровье стабилизируется, мы на пике физической активности.

Отношения в это время становятся более гармоничными, а общение приносит удовольствие.

Наиболее удачные дни декабря 2025 : 1–4, 7–11, 18, 25, 26, 29 числа.

: 1–4, 7–11, 18, 25, 26, 29 числа. Менее удачные дни декабря 2025: 5, 14, 19, 22–24 числа.

