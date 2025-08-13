Как часто бывает полнолуние и как оно влияет на нас

Полная Луна издавна имеет особую, часто мистическую репутацию, и когда-то к ней приурочивали разные ритуалы — например, на хороший урожай.

Современная наука пролила свет на подлинное влияние Луны: силой гравитации она вызывает приливы и отливы в океанах, а у людей может спровоцировать бессонницу и изменение настроения. А еще организм женщин, как оказалось, реагирует на лунный цикл своими биоритмами.

Как часто бывает полнолуние и как узнать, когда наступит его очередная фаза — читай в материале.

Как часто бывает полная Луна

Сначала разберемся, что мы имеем в виду, когда говорим о полной Луне. Полнолуние — это момент, когда Луна сияет на небе максимально ярко, и ее диск выглядит идеально круглым.

В это время Солнце освещает повернутую к нам ее сторону, а Земля находится на прямом отрезке между Солнцем и Луной.

Интересно, что наш спутник всегда показывает одно и то же свое полушарие, потому что вращается вокруг оси и вокруг Земли за одинаковое время.

А вот идеально круглой Луна бывает только мгновение — когда она, Солнце и Земля выстроятся по линейке. Но уже через несколько минут ее кромка начинает сползать в тень.

Полнолуние бывает примерно раз в 29,5 суток — именно столько длится так называемый синодический месяц, то есть цикл от одной полной Луны до следующей.

В некоторые календарные месяцы встречаются два полнолуния. Это явление называют Голубой Луной, и бывает оно не часто — примерно раз в два-три года.

Чтобы такое произошло, первая полная Луна должна приходиться на начало месяца, тогда до его конца успевает подкатиться еще одна.

Как узнать дату полнолуния

Узнать дату следующей полной Луны совсем несложно: существует немало астрономических календарей, мобильных приложений и даже функций в обычных погодных сервисах, которые подскажут точный день и время.

Астрономы рассчитывают моменты полнолуния на много лет вперед, поэтому можно заранее спланировать ночные наблюдения или просто быть готовым к изменению настроения или других капризов своего организма.

