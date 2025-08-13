Як часто буває повний Місяць та як він впливає на нас

Повний Місяць здавна має особливу, часто містичну репутацію, і колись до нього приурочивали різні ритуали — приміром, на добрий врожай.

Сучасна наука пролила світло на його справжній вплив: супутник нашої планети силою гравітації викликає припливи і відпливи в океанах, а у людей може спровокувати безсоння та зміни настрою. А ще організм жінок, як виявилось, реагує на місячний цикл своїми біоритмами.

Як часто буває повний Місяць і як дізнатися, коли наступить чергова фаза Повні — читай у матеріалі.

Як часто буває повний Місяць

Спочатку розберемося, що ми маємо на увазі, коли говоримо про повний Місяць. Повня — це момент, коли Місяць сяє на небі максимально яскраво, і його диск виглядає ідеально круглим.

В цей час Сонце освітлює повернутий до нас його бік, а Земля перебуває на прямому відтинку між Сонцем і Місяцем.

Цікаво, що наш супутник завжди показує одну й ту ж саму свою півкулю, бо обертається навколо осі і навколо Землі за однаковий час.

До того ж ідеально круглим він буває лише мить — коли Сонце та Земля вишикуються з ним по прямій лінійці. А от вже за кілька хвилин його крайка починає сповзати в тінь.

Повня буває приблизно раз на 29,5 діб — саме стільки триває так званий синодичний місяць, тобто цикл від одного повного Місяця до наступного.

В деякі календарні місяці трапляються дві повні. Це явище зветься Блакитним Місяцем, і буває не часто — приблизно раз на два-три роки.

Щоб таке сталося, перший повний Місяць має припадати на самий початок місяця, тоді до його кінця встигає підкотитися іще один.

Як дізнатися дату повного Місяця

Дізнатися дату наступного повного Місяця зовсім нескладно: існує чимало астрономічних календарів, мобільних додатків і навіть функцій у звичайних погодних сервісах, які підкажуть точний день і час.

Астрономи розраховують моменти повні на багато років уперед, тож можна заздалегідь спланувати нічні спостереження або просто бути готовим до зміни настрою чи інших примх свого організму.

