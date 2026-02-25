Календарь магнитных бурь в марте 2026: будут ли сильные бури в этом месяце

Март 2026 года обещает быть неоднородным по отношению к магнитным бурям: период относительного покоя в начале месяца сменится серией геомагнитных колебаний, которые достигнут своего пика во второй половине периода.

Читай в материале календарь магнитных бурь на март 2026 года и следи, когда стоит больше внимания уделить собственному здоровью.

Календарь магнитных бурь на март 2026: к чему следует подготовиться

Первые дни весны пройдут под знаком геомагнитного штиля. С 1 по 4 марта индекс активности будет держаться на минимальной отметке Kp 2, что не представляет угрозы даже для метеозависимых людей.

Однако уже 5 и 6 числа ожидается первое возмущение мощностью Kp 4. Это еще не полноценная магнитная буря, а удар, который может ощутить чувствительная категория населения. После этого ситуация стабилизируется на несколько дней до 9 числа включительно.

Вторая декада месяца принесет более серьезные испытания. 10 марта на Землю покроет магнитная буря уровня Kp 5 (класс G1). После короткой передышки геомагнитное поле снова возмутится 12–13 марта (Kp 4), а уже 14 числа активность снова вырастет до критической отметки Kp 5.

Этот период характеризуется нестабильностью солнечного ветра, что может привести к слабым перебоям в работе радиосвязи и ухудшению самочувствия у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Самым трудным периодом месяца станет третья декада. Сильная магнитная буря начнется 19 марта с колебания мощностью Kp 4. Уже 20 числа активность возрастет до Kp 5, а кульминация наступит 21, когда ожидается магнитная буря уровня Kp 6 (класс G2).

Это умеренная буря, которая может вызвать полярные сияния в более низких широтах, чем обычно, а также влиять на системы энергоснабжения и спутниковую навигацию.

В дни повышенной геомагнитной активности следует соблюдать базовые правила безопасности. Следует ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и сбалансировать режим сна.

Особое внимание следует уделить водному балансу – употребление достаточного количества чистой воды помогает поддерживать вязкость крови в норме. Людям с гипертонией важно иметь под рукой необходимое лекарство, поскольку именно во время бурь уровня Kp 5–6 чаще всего наблюдаются скачки артериального давления.

