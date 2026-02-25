Лунный календарь рыбака на март 2026: список благоприятных и неблагоприятных дней

С приходом весны вода в водоемах постепенно прогревается, что стимулирует рыбу к активному поиску пищи. Это динамичный период, когда активность жителей рек и озер растет каждый день, однако для достижения максимального результата следует сверяться с лунным календарем.

Фазы Луны оказывают существенное влияние на поведение рыбы, поэтому выбор правильной даты может стать решающим фактором между пустой корзиной и богатым уловом — читай в материале календарь рыбака на март 2026 и смотри дни, в которые стоит сходить в водоем за рыбой, а в которые лучше остаться дома.

Лунный календарь рыбака на март 2026 года

Календарь рыбака на март 2026: благоприятные дни

В эти дни луна способствует максимальной активности рыбы, что делает их идеальными для выезда на природу.

Лучший клев (пик активности): 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 марта.

Хороший клев (стабильная активность): 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 марта.

Календарь рыбака на март 2026: неблагоприятные дни

В эти даты рыба может быть безжизненной или игнорировать приманки из-за смены лунных циклов, поэтому на значительный результат рассчитывать не стоит.

Плохой клев: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 марта.

Очень плохой клев (время для подготовки снастей): 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 марта.

Какую рыбу и на что ее ловить в марте 2026 года

В марте щука начинает активно охотиться перед нерестом — лучше будут работать жерлицы или спиннинг. Из наживок выбирай черенки, большие воблеры или классические металлические колебания.

Окунь будет демонстрировать среднюю активность, эффективны мормышка и балансир. Среди наживок пальму первенства держит мотыль, также можно экспериментировать с мелким силиконом.

В начале весны сплетня максимально активна. Используй поплавочную удочку, а лучшей приманкой станут личинки, бабочка или болтушка из манки. Лещ – эта рыба хорошо отзывается на фидер или зимнюю удочку. Лучшая приманка – пучок свежего мотыля или гнойный червь.

Карась только начинает просыпаться от зимнего оцепенения. Его следует искать на мелководье с помощью легкого фидера. Лучше всего работает комбинация червя с подсадкой опарыша.

