Посевной календарь на март 2026 года: точные дни для посева и пересадки растений

Март в Украине — отличное время для посадки рассады на подоконнике и в теплицах.

Опытные огородники советуют начинать с помидоров, перца и баклажанов. Огурцы, кабачки и тыквы тоже уже хорошо растут в теплице. А комнатные цветы ждут пересадки.

Больше о благоприятных днях для посадок и о том, какие именно растения стоит начинать высаживать в марте 2026 года, — читай в материале.

Лунный посевной календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные для посадки дни

Луна влияет на растения так же, как и на воду на Земле, она управляет их сокодвижением.

Когда Луна растёт, энергия будто поднимается вверх: активнее развивается надземная часть, листья и стебли, поэтому именно в это время хорошо сеять культуры, которые плодоносят над землёй.

На убывающей Луне сила переходит к корням — это удачное время для корнеплодов и для укрепления корневой системы.

Зная фазы Луны, ты легко определишься с благоприятными датами посадок.

Фазы Луны в марте 2026

Растущая Луна — 1, 21–30 марта.

Полнолуние — 2–5 и 31 марта.

Убывающая Луна — с 6 по 17 марта.

Новолуние — 18–20 марта.

Благоприятные дни для садовых работ — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21–24, 27 и 31 марта.

Нейтральные дни — 1, 2, 5–7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28–30.

Неблагоприятные дни, когда стоит избегать посадок — 15 и 20 марта.

Что именно сеять в марте 2026: подробный Лунный посевной календарь

Прежде всего в марте начинают сеять рассаду растений с длительным периодом роста.

В первой половине месяца высевают перец и баклажаны — они долго растут, и опоздание даже на две недели потом ощущается.

Чуть позже, ближе к середине марта, можно сеять помидоры — чтобы рассада не переросла к моменту высадки.

Не стоит медлить и с сельдереем — он долго всходит и развивается медленно. А вот капусту на ранний урожай сеют во второй половине месяца: белокочанную раннюю, брокколи, цветную — чтобы в мае уже высадить крепкие растения в грунт.

Если есть теплица или парник, в марте можно смело сеять редис, шпинат, салаты, укроп — они не боятся прохлады и дадут первую зелень, когда другие только планируют грядки.

В открытый грунт под плёнку можно сеять морковь и горох — они выдерживают холодную почву.

Что посеять в марте 2025: точные даты для разных видов овощей, ягод и цветов

Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 10, 12, 17, 19, 26, 27

Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27

Редис, редька, дайкон — 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31

Морковь, свёкла, репа, корневой сельдерей — 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Горох, бобы, фасоль — 13, 22, 23, 24

Клубника, земляника — 17, 19, 24

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 19, 26, 27

Ягоды и кустарниковые растения (смородина, малина, ежевика, крыжовник) — 10, 12, 17, 19, 24, 26, 27

Однолетние, двулетние и многолетние цветы, луковичные, комнатные растения — 3, 4, 24, 31

Декоративные и лекарственные травы (мята, мелисса, чабрец, шалфей, розмарин, эстрагон, лаванда) — 17, 19, 26, 27.

Читай также, когда сеять помидоры на рассаду 2026: точные сроки посева для разных сортов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!