Когда сеять помидоры на рассаду в 2026: точные сроки посева для разных сортов

Январь — время распланировать посадки овощей и цветов на рассаду и, конечно же, запастись семенами. Помидоры, как правило, одна из главных культур, которую выращивают огородники и дачники.

А в этой статье мы поговорим о главном условии твоего будущего урожая — когда сажать помидоры на рассаду в 2026 году.

Когда сажать помидоры на рассаду 2026

Опытные огородники знают: чем длиннее срок вегетации у сорта томата, тем раньше его нужно сажать. Это означает, что:

Первой нужно сажать на рассаду поздние помидоры, а последней — ранние.

В Украине мы ориентируемся на следующие даты:

Позднеспелые сорта томатов стоит сеять на рассаду с 20 февраля по 5 марта.

Они созревают за 130–150 дней, рассаду выращивают 65-75 дней и высаживают в грунт в мае. Эти сорта обычно используют для консервирования и длительного хранения.

Среднеспелые сорта помидоров стоит сажать с 1 по 15 марта.

Их период вегетации составляет 105–120 дней, оптимальный возраст рассады — 55-65 дней. Высаживают такие томаты в грунт в середине мая, чаще всего для массового выращивания в открытом грунте.

Ранние томаты нужно сажать на рассаду с 5 по 20 марта.

Такие сорта имеют вегетационный период всего 90-110 дней, рассаду выращивают 50–60 дней и высаживают в грунт в начале мая. Они подходят для теплиц или для получения раннего урожая в открытом грунте.

Ультраранние сорта помидоров можно сеять на рассаду с 20 марта по 5 апреля.

У них короткий период вегетации — 80-95 дней. Такие томаты выращивают преимущественно в теплицах или для получения очень раннего урожая, поэтому после появления всходов их нужно быстро высаживать в грунт.

Декоративные сорта томатов нужно сажать на рассаду с 1 по 20 марта.

Период их развития составляет 80–100 дней. Такими томатами украшают сады, балконы, они хорошо растут в горшках и контейнерах.

Также учитывай, что сроки посева томатов зависят от твоего региона. В южных областях рассаду начинают сеять раньше, а в северных — с небольшим запозданием.

Ориентироваться нужно на даты, когда минует угроза весенних заморозков. Стоит заранее определить их, отсчитать назад 60-70 дней — именно в это время лучше всего сеять семена помидоров на рассаду.

Как правильно выбрать семена помидоров

Прежде всего обрати внимание на условия выращивания. Для теплиц лучше подходят высокорослые сорта, а для открытого грунта — более компактные и устойчивые к погодным изменениям.

Важно также учитывать срок созревания. Ультраранние и ранние сорта дают урожай быстрее, но обычно имеют более мелкие плоды. Средне- и позднеспелые томаты формируют больший и вкусный урожай, лучше подходят для переработки и хранения.

Для северных и центральных областей лучше выбирать холодостойкие сорта с коротким периодом вегетации, а для южных — сорта, устойчивые к жаре и засухе.

Также обрати внимание на срок годности и качество семян. Выбирай семена проверенных производителей со свежей датой фасовки. Просроченные или неизвестного происхождения семена могут иметь низкую всхожесть.

Наконец, учти: некоторые сорта требуют пасынкования и подвязывания, другие же более неприхотливы и подходят для начинающих.

