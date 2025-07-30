Стиль жизни Садоводство и огород

Чем обработать помидоры от фитофторы: правила эффективной дезинфекции разными средствами

Анна Голишевская, редактор сайта 30 июля 2025, 16:00
фитофтора на помидорах
Фото Unsplash

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