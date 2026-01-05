Коли сіяти помідори на розсаду 2026: точні строки посіву для різних сортів

Січень — час розпланувати посадки овочів і квітів на розсаду і звичайно ж, запастися насінням. Помідори, як правило, одна з головних культур, яку вирощують городники та дачники.

На сайті Вікна ти знайдеш багато корисної інформації про розсаду, боротьбу з фітофторою та підживлення томатів.

Ну а в цій статті ми поговоримо про головну умову твого майбутнього врожаю — коли сіяти помідори на розсаду 2026.

Коли садити помідори на розсаду 2026

Досвідчені городники знають: що довше термін вегетації у сорту томату, то раніше його треба садити. Це означає, що:

Першими потрібно садити на розсаду пізні помідори, а останніми – ранні.

В Україні ми орієнтуємось на такі дати:

Пізньостиглі сорти томатів варто висівати на розсаду з 20 лютого по 5 березня.

Вони достигають за 130–150 днів, розсаду вирощують 65-75 днів і висаджують у ґрунт у травні. Ці сорти зазвичай використовують для консервації та тривалого зберігання.

Середньостиглі сорти помідорів варто садити з 1 по 15 березня.

Їхній період вегетації становить 105–120 днів, оптимальний вік розсади — 55–65 днів. Висаджують такі томати в ґрунт у середині травня, найчастіше для масового вирощування у відкритому ґрунті.

Ранні томати потрібно садити на розсаду з 5 по 20 березня.

Такі сорти мають вегетаційний період усього 90-110 днів, розсаду вирощують 50-60 днів і висаджують у ґрунт на початку травня. Вони підходять для теплиць або для отримання раннього врожаю у відкритому ґрунті.

Ультраранні сорти томатів можна висівати на розсаду з 20 березня по 5 квітня.

Вони мають короткий період вегетації — 80–95 днів. Такі томати вирощують переважно в теплицях або для отримання дуже раннього врожаю, тому після появи сходів їх потрібно швидко висаджувати в ґрунт.

Декоративні сорти помідорів потрібно садити на розсаду із 1 по 20 березня.

Період їх розвитку становить 80-100 днів. Такими томатами прикрашають сади, балкони, вони добре ростуть у горщиках і контейнерах.

Також візьми до уваги, що строки посіву помідорів залежать від твого регіону. У південних областях розсаду починають сіяти раніше, а у північних — із невеликим запізненням.

Орієнтуватися потрібно на дати, в які минає загроза весняних заморозків. Варто завчасно визначити їх, відрахувати назад 60-70 днів — саме в цей час найкраще висівати насіння помідорів на розсаду.

Як правильно обрати насіння помідорів

Перш за все зверни увагу на умови вирощування. Для теплиць краще підходять високорослі сорти, а для відкритого ґрунту — компактніші та стійкіші до погодних змін.

Важливо також врахувати строк достигання. Ультраранні та ранні сорти дають урожай швидше, але зазвичай мають дрібніші плоди. Середньо- та пізньостиглі томати формують більший і смачніший урожай, краще підходять для переробки та зберігання.

Для північних і центральних областей краще обирай холодостійкі сорти помідорів з коротким періодом вегетації, а для південних — сорти, стійкі до спеки та посухи.

Також звертай увагу на термін придатності та якість насіння. Обирай насіння від перевірених виробників зі свіжою датою фасування. Прострочене або невідомого походження насіння може мати низьку схожість.

Нарешті, врахуй: деякі сорти потребують пасинкування та підв’язування, інші ж більш невибагливі й підходять для початківців.

Читай також: як підгодувати розсаду відваром лушпиння цибулі — рецепт, поради та типові помилки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!