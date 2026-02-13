Посівний календар на березень 2026: точні дні для посіву та пересадки рослин

Березень в Україні – ідеальний час для посадки розсади на підвіконні та в теплицях.

Досвідчені городники радять починати з помідорів, перцю та баклажанів. Огірки, кабачки та гарбузи теж вже добре ростуть у теплиці. А кімнатні квіти чекають на пересаджування.

Більше про сприятливі дні для посадок, і які саме рослини варто починати садити у березні 2026 — читай у матеріалі.

Місячний посівний календар на березень 2026: сприятливі та несприятливі для посадки дні

Місяць впливає на рослини так само, як і на воду на Землі, він керує їхнім сокорухом.

Коли Місяця росте, енергія ніби піднімається вгору: активніше розвивається надземна частина, листя й стебла, тому саме тоді добре сіяти культури, що плодоносять над землею.

На спадному Місяці сила переходить до коренів — це вдалий час для коренеплодів, пересадки та зміцнення кореневої системи.

Знаючи фази Місяця, ти легко визначишся зі сприятливими датами посадок.

Фази Місяця у березні 2026

Зростаючий Місяць — 1, 21–30 березня.

Повний Місяць — 2–5 та 31 березня.

Спадний Місяць — з 6 по 17 березня.

Новий Місяць — 18–20 березня.

Сприятливі дні для садових робіт – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21–24, 27 і 31 березня.

Нейтральні дні – 1, 2, 5–7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28–30.

Несприятливі дні, коли варто уникати посадок – 15 і 20 березня.

Що саме сіяти в березні 2026: детальний Місячний посівний календар

Насамперед у березні починають сіяти розсаду рослин із довгим періодом росту.

У першій половині місяця висівають перець і баклажани — вони довго ростуть, і запізнення навіть на два тижні потім відчувається.

Трохи пізніше, ближче до середини березня, можна сіяти помідори – щоб розсада не переросла до висадки.

Не варто зволікати і з селерою — вона сходить довго й розвивається повільно. А от капусту на ранній урожай сіють у другій половині місяця: білокачанну ранню, броколі, цвітну — щоб у травні вже висадити міцні рослини в ґрунт.

Якщо маєш теплицю або парник, у березні можна сміливо сіяти редис, шпинат, салати, кріп — вони не бояться прохолоди й дадуть першу зелень, коли інші тільки планують грядки.

У відкритий ґрунт під плівку можна сіяти моркву й горох — вони витримують холодну землю.

Що посіяти у березні 2025: точні дати для різних видів городини, ягід та квітів

Помідори, перець (гіркий і солодкий), баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбуз – 10, 12, 17, 19, 26, 27

Цибуля на зелень (перо), цибуля, часник, хрін, картопля, топінамбур – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа – 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27

Редис, редька, дайкон – 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31

Морква, буряк, ріпа, коренева селера – 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Горох, боби, квасоля – 13, 22, 23, 24

Полуниця, суниця – 17, 19, 24

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) – 17, 19, 26, 27

Ягоди та кущові рослини (смородина, малина, ожина, агрус, аґрус) – 10, 12, 17, 19, 24, 26, 27

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні, кімнатні рослини – 3, 4, 24, 31

Декоративні та лікарські трави (м’ята, меліса, чебрець, шавлія, розмарин, естрагон, лавандa) – 17, 19, 26, 27.

