Місячний календар рибака на березень 2026: перелік сприятливих та несприятливих днів

З приходом весни вода у водоймах поступово прогрівається, що стимулює рибу до активного пошуку їжі. Це динамічний період, коли активність мешканців річок та озер зростає щодня, проте для досягнення максимального результату варто звірятися з місячним календарем.

Фази Місяця суттєво впливають на поведінку риби, тому вибір правильної дати може стати вирішальним фактором між порожнім кошиком та багатим уловом — читай в матеріалі календар рибалки на березень 2026 та дивись дні, у які варто сходити до водойми за рибою, а в які краще лишитись вдома.

Місячний календар рибака на березень 2026

Календар рибака на березень 2026: сприятливі дні

У ці дні Місяць сприяє максимальній активності риби, що робить їх ідеальними для виїзду на природу.

Найкращий кльов (пік активності): 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 березня.

Хороший кльов (стабільна активність): 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 березня.

Календар рибалки на березень 2026: несприятливі дні

У ці дати риба може бути млявою або ігнорувати приманки через зміну місячних циклів, тому на значний результат розраховувати не варто.

Поганий кльов: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 березня.

Дуже поганий кльов (час для підготовки снастей): 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 березня.

Яку рибу та на що її ловити в березні 2026

У березні щука починає активно полювати перед нерестом — найкраще працюватимуть жерлиці або спінінг. З наживок обирай живця, великі воблери або класичні металеві коливалки.

Окунь демонструватиме середню активність, ефективними будуть мормишка та балансир. Серед наживок пальму першості тримає мотиль, також можна експериментувати з дрібним силіконом.

На початку весни плітка максимально активна. Використовуй поплавкову вудку, а найкращою приманкою стануть личинки, метелик або болтушка з манки. Лящ — ця риба добре відгукується на фідер або зимову вудку. Найкраща приманка — пучок свіжого мотиля або гнійний черв’як.

Карась лише починає прокидатися від зимового заціпеніння. Його варто шукати на мілководді за допомогою легкого фідера. Найкраще працює комбінація черв’яка з підсадкою опариша.

