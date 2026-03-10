Лунный календарь удачных дней на апрель 2026: какие даты принесут успех

Апрель 2026 года начинается очень эмоционально, ведь первые дни месяца — 1, 2 и 3 апреля — проходят под энергией Полнолуния. Это время, когда всё ощущается ярче: и вдохновение, и усталость.

Как правильно распределить силы, учитывая удачные и неудачные дни по лунному календарю — читайте в материале.

Лунный календарь на апрель 2026: как вычислить лучшие дни для активностей и карьеры

В начале апреля не стоит начинать новые дела. Лучше хорошо завершать начатое, подводить итоги и наконец поставить точку в том, что давно тянется.

Похожая энергетическая волна вернётся в конце месяца — 30 апреля, когда Полнолуние снова усилит эмоции и сделает день не самым удачным для любых стартов.

С 4 по 15 апреля наступает период убывающей Луны — атмосфера постепенно успокаивается. Это благоприятное время для рутинных дел, наведения порядка дома, в документах или даже в собственных мыслях.

Можно планировать ремонт, отказываться от старых привычек. Однако смелые новые проекты лучше не планировать и не начинать.

16–18 апреля приходит Новолуние — короткая пауза, когда энергия стихает. В эти дни не стоит принимать важные решения или спешить с выводами.

Это удачный момент, чтобы помечтать, прописать новые цели или просто позволить себе немного побыть в тишине.

А уже с 19 апреля начинается самая активная часть месяца — растущая Луна. День за днём энергии становится больше, появляется больше желания планировать, знакомиться, начинать новые проекты или обучение.

В этот период легче делать первые шаги к большим переменам. Ближе к концу месяца темп становится ещё быстрее — месяц завершается Полнолунием, которое подведёт итоги всего, что удалось сделать.

Лунный календарь на апрель 2026: самые удачные и неудачные дни месяца

Удачные дни апреля : 4, 5, 12, 19, 20, 24, 27, 28, 29. В эти дни легче заводить новые знакомства, переговоры проходят лучше, а реализовать планы становится проще. Люди чаще чувствуют прилив сил: появляется желание браться за новые проекты, начинать обучение, заниматься спортом или приучать себя к полезным привычкам.

: 4, 5, 12, 19, 20, 24, 27, 28, 29. В эти дни легче заводить новые знакомства, переговоры проходят лучше, а реализовать планы становится проще. Люди чаще чувствуют прилив сил: появляется желание браться за новые проекты, начинать обучение, заниматься спортом или приучать себя к полезным привычкам. Неудачные дни: 6, 9, 13, 16, 17, 18. В это время эмоции могут быть обострёнными: люди быстрее реагируют на мелочи, чаще возникают споры или недоразумения. Впрочем, даже такие неудачные дни могут быть полезными. Они подходят для того, чтобы сделать паузу и отдохнуть.

Читайте также, как планировать жизнь в условиях неопределённости? Несколько полезных советов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!