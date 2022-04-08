Как планировать жизнь в условиях неопределенности? Несколько советов

В мирное время большинство людей уверенны в собственном “завтра”, поэтому стабильность и даже рутина сохраняют наше психологическое здоровье и помогают накапливать силы, чтобы принимать важные решения в кризисное время.

Но в условиях войны возможности планирования сузились кое-где до нескольких часов, а предсказать, где ты окажешься завтра и что будешь есть на обед, нет.

И даже в условиях неизвестности мы должны жить дальше и строить планы. Как это сделать? Пусть наши советы вам пригодятся.

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1. Развивай толерантность к переменам

Важно учиться толерировать неопределенность и не теряться в неожиданных ситуациях. Обычно в критических условиях, когда другого выбора просто нет, человек реагирует быстро и способен кардинально изменить свои жизненные намерения.

Но над этой привычкой нужно работать и тогда, когда вы находитесь в безопасности и относительном покое.

2. Осознай, что контролировать все невозможно

Очень важно понять, что есть события, на которые человек не влияет и которые не контролирует. Такое осознание делает нас сильнее.

Не всегда есть возможность все просчитать и спланировать, но это можно делать на локальном уровне. К примеру, планировать, что приготовишь ребенку на ужин или где прогуляетесь вместе вечером (если вы на мирной территории).

3. Учись говорить “нет”

Нам всегда сложно делать выбор и часто хочется выбрать оба варианта, лишь бы не отказывать какому-то из них.

Но важно не только научиться делать выбор, но и потом не упрекать себя за него. Потому что нет неправильного выбора, есть только выбор и его последствия.

4. Ориентируйтесь на собственные принципы и ценности

В условиях, когда все вокруг слишком быстро меняется, спасательным кругом может стать ориентирование не по обстоятельствам жизни, а по ценностям. Вспомните свои принципы и смыслы, которые для вас важны.

Они помогут определиться, что делать дальше, зачем и куда двигаться.

Такими ценностями могут быть люди и отношения с ними, когда вся жизнь подчинена благополучию этих людей.

5. Дело, ради которого живешь

Обстоятельства могут меняться, а дело твоей жизни — нет. Если тебе пришлось уехать, скорее ищи возможности снова заниматься любимым делом.

Может быть, ты бариста и делаешь ароматный кофе? Тогда во Львове, Тернополе или маленьком Кременце стоит найти кофейню и спросить, не нужна ли там помощь.

А, может, ты бухгалтер и тогда тебе следует искать перебравшиеся на Запад предприятия или местные бизнесы, которым нужен такой работник.

В любом случае верь в себя и свои способности. Работа не только обеспечит прибылью и социальными контактами, которые нужны каждому во время войны, но и позволит планировать свой день и чувствовать себя нужным.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как восстановить привычный ритм жизни во время войны.