Як планувати життя в умовах невизначеності? Кілька слушних порад

У мирні часи більшість людей впевнені у власному “завтра”, тож стабільність і навіть рутина зберігають наше психологічне здоров’я і накопичують сили, щоб ухвалювати важливі рішення в кризовий час.
Але в умовах війни можливості планування зменшилися подекуди до кількох годин, а передбачити, де ти опинишся завтра і що їстимеш на обід, немає.
Та навіть в умовах невідомості ми маємо будувати життя. Як це зробити — хай вам стануть у пригоді кілька порад.
Важливо вчитися толерувати невизначеність і не губитися в несподіваних ситуаціях. Зазвичай у критичних умовах, коли іншого вибору просто немає, людина реагує швидко і здатна кардинально змінити свої життєві наміри.
Але над цією звичкою треба працювати й тоді, як ви перебуваєте в безпеці та відносному спокої.
Дуже важливо збагнути, що є події, на які людина не впливає і які не контролює. Таке усвідомлення робить нас сильнішими.
Не завжди є можливість все прорахувати й спланувати, але можна робити це на локальному рівні. Наприклад, планувати, що приготуєш дитині на вечерю або де прогулятися разом увечері (якщо ви на мирній території).
Нам завжди складно робити вибір і часто хочеться обрати обидва варіанти, аби тільки не відмовляти якомусь із них.
Та важливо не тільки навчитися робити вибір, але й потім не докоряти собі за нього. Адже немає неправильного вибору, є лише вибір і його наслідки.
В умовах, коли все довкола надто швидко змінюється, рятівним колом може стати орієнтування не за обставинами життя, а за цінностями. Згадайте про свої принципи, про смисли, які для вас важливі.
Вони допоможуть визначитися, що робити далі, для чого і куди рухатися.
Такими цінностями можуть бути люди і стосунки з ними, коли все життя підпорядковане добробуту цих людей.
Такими цінностями можуть бути люди і стосунки з ними, коли все життя підпорядковане добробуту цих людей.
Обставини можуть змінюватися, а справа твого життя — ні. Якщо тобі довелося виїхати, скоріше шукай можливості знову займатися своєю справою.
Можливо, ти бариста й робиш запашну каву? Тоді у Львові, Тернополі чи маленькому Кремінці варто знайти кав’ярню та запитати, чи не потрібна там допомога.
А, може, ти бухгалтер і тоді тобі слід шукати підприємства, що перебралися на Захід, або місцеві бізнеси, яким потрібен такий працівник.
У будь-якому разі вір у себе та свій хист. Робота не тільки забезпечить прибутком і соціальними контактами, які потрібні кожному під час війни, але й дозволить планувати свій день і почуватися потрібним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відновити звичний ритм життя під час війни.