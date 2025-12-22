День энергетика: история и значение праздника тех, кто несет свет в каждый дом

Те, кто чаще всего незаметны для общества, но несут свет в каждый дом. Украинцы несомненно стали больше ценить усилия энергетиков в условиях войны с Россией. Благодаря их работе мы можем работать и комфортно жить. И наличие в наших домах электроэнергии после многочисленных атак врага для людей этой профессии оборачивается неделями кропотливого труда и изнурительных ремонтов.

В Украине ежегодно отмечает День энергетика. Это настоящие супергерои, которые возвращают свет за часы или дни, тогда как повреждения объектов могут быть более серьезными, чем нам кажется. Вікна собрали историю праздника и хронологию тяжелых событий, которые пришлось пережить за последние годы энергетикам.

Когда День энергетика в Украине 2025: история праздника и кого приветствовать

День энергетика отмечают ежегодно 22 декабря. Праздник еще в 1966 году ввел Президиум Верховного Совета СССР, издав соответствующий указ.

День связали с датой принятия судьбоносного плана по электрификации Советского Союза. Далее последовали попытки отмечать этот день ежегодно в третье воскресенье декабря, однако все же приняли конкретную дату.

После распада Советского Союза ряд входивших в его состав стран продолжили отмечать этот праздник 22 декабря. Хотя несколько раз в петициях президенту призывали пересмотреть дату празднования.

В независимой Украине день энергетика утвердили указом президента Украины от 12.11.93.

А кого обычно поздравляют в День энергетика? В этот день можно поздравить всех работников энергетической промышленности, привлеченных к производству, транспортировке и сбыту электроэнергии.

Какими были последние годы для энергетиков в Украине

Сказать, что последние несколько лет были тяжелыми для энергетиков, значит не сказать ничего. Россия разрушила большинство энергетических объектов Украины, от небольших трансформаторных подстанций до масштабных глобальных объектов. И ни на миг не заканчивает свой террор, продолжая уничтожать инфраструктуру.

Только в 2025 году ударам подверглись важные энергетические объекты — Змиевская ТЭС Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевское области. Последняя питала не только Киевскую, но и Черкасскую и Житомирскую область. Атаки продолжились и в 2025 году.

Как отметил председатель наблюдательного совета ПАО Центрэнерго Андрей Гота, масштабы разрушений ужасающие, а деньгами их не оценить. Для предприятия это стало самым большим вызовом за всю историю.

Российские атаки также повредили ряд объектов компании ДТЭК, обслуживающих Киев и область, Днепропетровскую, Одесскую и Донецкую области. Нечего и говорить, сколько повреждённых небольших объектов в разных областях Украины.

Восстановление станций — дело не одного года. Да даже чтобы просто разобрать завалы нужные недели. Работу усложняют воздушные тревоги и пуски оружия.

Затем нужно закупить новое оборудование вместо поврежденного, которого в Украине часто нет в наличии. Его ждут из-за границы, а это также влияет на быстроту ремонтных работ.

Но в наибольшей опасности находятся энергетики, которые получают травмы в результате российских попаданий. К сожалению, многие отдали свою жизнь, чтобы каждый украинский город и поселок имел свет.

Число погибших энергетиков растет, как и количество атак России на украинские энергообъекты. Борьба за свет продолжается. На самом деле, каждый из нас может приобщиться к этой битве, экономно потребляя электроэнергию. Это не восстановит разрушенные ТЭС, но очень поможет стабильной работе уцелевших объектов.

Не воспринимай свет как данность. Помни, что за каждой секундой включенного электричества стоят бессонные ночи и титанические усилия. А если знаешь кого-нибудь из энергетиков, поздравь их с профессиональным днем ​​и поблагодари за труд.

А когда перестанут выключать свет в Украине, мы подробно рассказывали раньше.

