День енергетика: історія та значення свята тих, хто несе світло у кожну домівку

Ті, хто найчастіше непомітні для суспільства, але несуть світло в кожну оселю. Українці беззаперечно стали більше цінувати зусилля енергетиків в умовах війни з Росією. Завдяки їхній роботі ми маємо змогу працювати та комфортно жити. І наявність у наших домівках електроенергії після числених атак ворога для людей цієї професії обертається тижнями кропіткої праці та виснажливих ремонтів.

В Україні щорічно відзначають День енергетика. Це справжні супергерої, які повертають світло за години або дні, тоді як пошкодження об’єктів можуть бути серйознішими, ніж нам здається. Вікна зібрали історію свята та хронологію важких подій, які довелося пережити енергетикам за останні роки.

Коли День енергетика в Україні 2025: історія свята та кого вітати

День енергетика відзначають щорічно 22 грудня. Свято ще у 1966 році запровадила Президія Верховної Ради СРСР, видавши відповідний указ.

День пов’язали з датою ухвалення доленосного плану з електрифікації Радянського Союзу. Далі були спроби відзначати цей день щороку третьої неділі грудня, проте все ж таки ухвалили конкретну дату.

Після розпаду Радянського Союзу низка країн, що входили до його складу, продовжили відзначати це свято 22 грудня. Хоча кілька разів у петиціях до президента закликали переглянути дату святкування.

У незалежній Україні День енергетика додатково затвердили указом президента України від 12.11.93.

А кого зазвичай вітають у День енергетика? Цього дня можна привітати всіх працівники енергетичної промисловості, що залучені до виробництва, транспортування та збуту електроенергії.

Якими були останні роки для енергетиків в Україні

Сказати, що останні кілька років були важкими для енергетиків, означає не сказати нічого. Росія зруйнувала чи не більшість енергетичних об’єктів України, від невеликих трансформаторних підстанцій до масштабних глобальних об’єктів. І ні на мить не закінчує свій терор, продовжуючи нищити інфраструктуру.

Лише у 2024 році ударів зазнали важливі енергетичні об’єкти — Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині. Остання живила не лише Київську, а й Черкаську та Житомирську область. Удари по об’єктах продовжилися й у 2025 році.

Як зазначив голова наглядової ради ПАТ Центренерго Андрій Гота, масштаби руйнувань — жахливі, а грошима їх не оцінити. Для підприємства це стало найбільшим викликом за всю історію.

Російські атаки також пошкодили низку об’єктів компанії ДТЕК, що обслуговують Київ та область, Дніпропетровщину, Одещину та Донеччину. Годі й казати, скільки понівечених невеликих об’єктів у різних областях України.

Відновлення станцій — справа не одного року. Та навіть щоб просто розібрати завали потрібні тижні. Роботу ускладнюють повітряні тривоги та повторні пуски зброї.

Згодом потрібно закупити нове обладнання замість понівеченого, якого в Україні часто немає у наявності. Його чекають з-за кордону, а це також впливає на швидкість ремонтних робіт.

Але у найбільшій небезпеці перебувають енергетики, які зазнають травмувань внаслідок російських влучань. На жаль, багато з них віддали своє життя, щоб кожне українське місто та селище мало світло.

Кількість загиблих енергетиків зростає, як і кількість атак Росії на українські енергооб’єкти. Боротьба за світло триває. Насправді кожен з нас може долучитися до цієї битви, економно споживаючи електроенергію. Це не відновить зруйновані ТЕС, але дуже допоможе стабільній роботі вцілілих об’єктів.

Не сприймай світло як даність. Пам’ятай, що за кожною секундою увімкненої електрики стоять безсонні ночі та титанічні зусилля. А якщо знаєш когось з енергетиків, привітай їх з професійним днем та подякуй за працю.

А коли перестануть вимикати світло в Україні, ми детально розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!