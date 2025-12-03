Международный день людей с инвалидностью — против изоляции и дискриминации, за равные права

Международный день людей с инвалидностью весь мир ежегодно отмечает 3 декабря. Его ввели, чтобы призвать сообщество к толерантному отношению к людям с инвалидностью и признанию их личных прав. Символический лозунг этого дня — равенство возможностей здоровых и больных людей. Детальнее о событии — в материале.

Международный день людей с инвалидностью — цель введения

Добавить этот день в международный календарь предложили на Генеральной Ассамблее ООН еще в 1992 году, ведь проблема затрагивает каждого шестого жителя планеты. И сейчас по данным ООН, более 16% населения мира — это люди с инвалидностью.

Им гораздо труднее получить полноценное образование, найти достойную высокооплачиваемую работу, а иногда и получить профессиональные медицинские услуги, в которых они так нуждаются. Они больше других страдают от кризисов, военных действий, конфликтов, климатических катастроф, бедности, неравенства. Люди с инвалидностью чаще других страдают от проявлений социальной дискриминации, отторжения общиной и всяческих препятствий.

Современный социум должен работать над созданием так называемого инклюзивного общества — сообщества людей, в котором каждый имеет равные права и возможности. Уровень воплощения этой идеи напрямую указывает на степень гражданской зрелости общества отдельной страны, да и мира в целом.

Международный день людей с инвалидностью — день трех миллионов украинцев

В Украине Международный день людей с инвалидностью — это повод привлечь внимание к неутешительному процессу роста их численности. Война привела к резкому скачку раненых и тем, у кого существенно обострились хронические заболевания.

За годы российского полномасштабного вторжения почти 300 000 человек полностью или частично потеряли трудоспособность. А всего людей с инвалидностью в Украине почти три миллиона. Но у нашего общества сейчас нет возможностей, чтобы на должном уровне способствовать их социальной адаптации.

В Украине уже давно действует Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства, которая имеет целью создавать пространства, предоставлять услуги и информацию без всяких барьеров для всех граждан. Поэтому каждый новый проект в сфере безбарьерности расширяет возможности людей с инвалидностью. Выводит их и их проблемы из тени и делается видимыми.

Мероприятия к Международному дню людей с инвалидностью

Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, общественные организации, государственные учреждения и волонтеры объединяются для проведения мероприятий, акций, на которых освещают проблемы социальной адаптации.

Они доказывают, что инклюзивное общество только выигрывает от вовлечения в активную жизнь всех его членов. Обеспечивая людям с инвалидностью свободный доступ к образованию, работе, общению в социуме, мы тем самым способствуем развитию своей страны.

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю Международного дня людей с инвалидностью пройдет панельная дискуссия с привлечением экспертов, защитников и лидеров глобального движения за права людей с инвалидностью. Мероприятие будет проходить в виртуальном формате.

Часто родители детей с инвалидностью не получают должной поддержки от общества. О причинах и как помочь таким людям читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!