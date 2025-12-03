Стиль життя Свята

Міжнародний день людей з інвалідністю — проти ізоляції та дискримінації, за рівні права

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Грудня 2025, 08:46 3 хв.
Міжнародний день людей з інвалідністю
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь