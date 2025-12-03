Міжнародний день людей з інвалідністю — проти ізоляції та дискримінації, за рівні права

Міжнародний день людей з інвалідністю увесь світ щороку відзначає 3 грудня. Його започаткували, аби закликати спільноту до толерантного ставлення до людей з інвалідністю та визнання їхніх особистих прав. Символічним гаслом цього дня є рівність можливостей здорових і хворих людей. Детальніше про подію — у матеріалі.

Міжнародний день людей з інвалідністю — мета запровадження

Додати цей день до міжнародного календаря запропонували на Генеральній Асамблеї ООН ще у 1992 році, адже проблема торкається кожного шостого жителя планети. І нині, за даними ООН, понад 16% населення світу — це люди з інвалідністю.

Їм набагато важче здобути повноцінну освіту, знайти гідну високооплачувану роботу, а інколи й отримати професійні медичні послуги, яких вони так потребують. Вони більше за інших страждають від криз, військових дій, конфліктів, кліматичних катастроф, бідності, нерівності. Люди з інвалідністю частіше за інших потерпають від проявів соціальної дискримінації, відторгнення громади й усіляких перешкод.

Сучасний соціум має працювати над створенням так званого інклюзивного суспільства — спільноти людей, в якій кожен має рівні права та можливості. Рівень втілення цієї ідеї напряму вказує на ступінь громадянської зрілості суспільства окремої країни, та й світу загалом.

Міжнародний день людей з інвалідністю — день трьох мільйонів українців

В Україні Міжнародний день людей з інвалідністю — це привід привернути увагу до невтішного процесу зростання їхньої чисельності. Війна призвела до різкого стрибка поранених та тих, у кого суттєво загострилися хронічні захворювання.

За роки російського повномасштабного вторгнення майже 300.000 осіб повністю або частково втратили працездатність. А усього людей з інвалідністю в Україні майже три мільйони. Та у нашого суспільства нині бракує можливостей, аби на належному рівні сприяти їхній соціальній адаптації.

В Україні вже давно діє Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору, яка має на меті створювати простори, надавати послуги та інформацію без жодних бар’єрів для всіх громадян. Тому кожен новий проєкт у сфері безбар’єрності розширює можливості людей з інвалідністю. Виводить їх та їхні проблеми з тіні та робить видимими.

Заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю

Сьогодні, у Міжнародний день людей з інвалідністю, громадські організації, державні установи та волонтери об’єднуються для проведення заходів, акцій, на яких висвітлюють проблеми соціальної адаптації.

Вони доводять, що інклюзивне суспільство лише виграє від залучення до активного життя усіх його членів. Забезпечуючи людям з інвалідністю вільний доступ до освіти, роботи, спілкування у соціумі ми тим самим сприяємо розвитку свого суспільства.

Сьогодні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю відбуватиметься панельна дискусія з залученням експертів, захисників та лідерів глобального руху за права людей з інвалідністю. Захід проходитиме у віртуальному форматі.

