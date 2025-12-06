День Вооруженных сил Украины 2025: что о нем известно, когда отмечаем и кого поздравляем

День Вооруженных сил Украины отмечают каждый год 6 декабря. Это профессиональный праздник всех военнослужащих Украины.

Праздник имеет именно такую дату из-за дня принятия закона О Вооруженных Силах Украины в 1991 году. Читай подробнее о Дне ВСУ 2025 — как поздравлять и когда отмечать.

День Вооруженных сил Украины 2025: когда отмечают

Вооруженные силы — один из важнейших атрибутов каждого государства. Это гордость нации и люди, которые заслуживают уважения и благодарности. Тысячи мужчин и женщин защищают Украину каждый день, отдают свои жизни и жертвуют самым ценным.

Сегодня Вооруженные силы Украины защищают нас на земле, в воде и воздухе. Наши ВСУ имеют долгую историю и значимые традиции, от воинов УПА и Сечевых стрелков. Не стоит забывать и о почитании памяти павших за свободу и независимость Украины.

Состав ВСУ — это все роды войск. Воздушные, сухопутные, военно-морские, десантно-штурмовые, морская пехота, Силы специальных операций, Силы территориальной обороны.

Отмечать День Вооруженных сил в Украине принято торжественными награждениями, поздравлениями Главнокомандующего ВСУ, Минобороны, праздничными концертами и построениями. Однако во время войны все меры, которые могут представлять угрозу для наших защитников, отменяются.

В мировом рейтинге по версии Global Fire Power Вооруженные силы Украины сейчас на 20 месте среди самых сильных армий мира.

Для детей в школах и детских садах в этот день чаще всего проводят интересные мероприятия и мастер-классы. Это могут быть конкурсы на создание тематических рисунков, спортивные соревнования, мероприятия по обучению защите государства.

Кроме этого, за литературные, художественные и журналистские работы на военную тематику вручают Премию имени Богдана Хмельницкого.

6 декабря поздравь защитников с Днем Вооруженных сил Украины. Не забудь и о донате на нужды ВСУ.

Редакция Вікна-Новини также присоединяется к поздравлениям и благодарит каждого и каждую, кто каждый день защищает свое государство и свой народ, и желает всем скорейшей победы и возвращения домой. Слава и честь каждому вернувшемуся с этой войны на щите.

Фото: 35 ОБМп им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 93 ОМБр Холодный Яр

