День Збройних сил України 2025: що про нього відомо, коли відзначаємо та кого вітаємо

День Збройних сил України відзначають щороку 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць України.

Свято має саме таку дату через день ухвалення закону Про Збройні сили України у 1991 році. Читай детальніше про День ЗСУ 2025 — як вітати та коли відзначати.

День Збройних сил України 2025: коли відзначають

Збройні сили є одним із найважливіших атрибутів кожної держави. Це гордість нації та люди, які заслуговують поваги та вдячності. Тисячі чоловіків та жінок захищають Україну щодня, віддають свої життя та жертвують найціннішим.

Сьогодні Збройні сили України захищають нас на землі, у воді та в повітрі. Наші ЗСУ мають довгу історію та значущі традиції від воїнів УПА та січових стрільців. Не варто забувати і про вшанування пам’яті полеглих за свободу і незалежність України.

Склад ЗСУ — це всі роди військ. Повітряні, сухопутні, військово-морські, десантно-штурмові, морська піхота, Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони.

Відзначати День Збройних сил в Україні заведено урочистими нагородженнями, привітаннями Головнокомандувача ЗСУ, Міноборони, святковими концертами та вишколами. Проте під час війни усі заходи, що можуть становити загрозу для наших захисників, скасовуються.

У світовому рейтингу за версією Global Fire Power, Збройні сили України нині на 20 місці серед найпотужніших армій світу.

Для дітей у школах та дитячих садочках в цей день найчастіше проводять цікаві заходи та майстер-класи. Це можуть бути конкурси на створення тематичних малюнків, спортивні змагання, заходи з навчання захисту держави.

Крім цього, за літературні, мистецькі та журналістські роботи на військову тематику вручають Премію імені Богдана Хмельницького.

6 грудня привітай захисників з Днем Збройних сил України. Не забудь і про донат на потреби ЗСУ.

Редакція Вікна-Новини також доєднується до привітань та дякує кожному та кожній, хто щодня захищає свою державу та свій народ, і бажає всім якнайшвидшої перемоги та повернення додому. Слава і честь кожному, хто повернувся з цієї війни на щиті.

Фото: 35 ОБМп ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 93 ОМБр Холодний Яр

