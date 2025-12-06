Стиль життя Свята

День Збройних сил України 2025: що про нього відомо, коли відзначаємо та кого вітаємо

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Грудня 2025, 08:09 2 хв.
день збройних сил україни

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь