З Днем Збройних сил України 2025: найтепліші привітання для наших захисників та захисниць

День Збройних сил України відзначають 6 грудня. Саме вони зараз стоять на передовій нашого світлого майбутнього без війни й амбіцій Росії. Захисникам і захисницям зараз особливо складно, тому не забуваймо їх підтримувати не лише добрим словом вдячності, але й теплими речами, їжею та донатами на необхідне.

А поки ми зібрали для тебе найкращі привітання з Днем Збройних сил України, аби привітати найрідніших та знайомих людей в українській армії.

День ЗСУ — привітання

Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке ти невпинно виборюєш у ЗСУ. Ми віримо у вас, завжди підтримаємо і бажаємо здоров’я та сил! Ви найкращі!

***

Найщиріші вітання з Днем Збройних сил України! Ви — одні з найкращих і найсильніших представників нашої нації. Нехай Янголи-охоронці завжди будуть з вами поруч.

****

Вітаю з Днем ЗСУ! Наша вам подяка і любов! Ми надсилаємо вам подумки сил та нехай Господь охороняє ваш шлях.

***

Найкрутіший, найсильніший, найсміливіший та просто найкращий! З Днем Збройних сил України. Переможемо з вами!

***

Вами захоплюється весь світ і пишаються українці! Ви — наші захисники й захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому копняка. З Днем ЗСУ!

***

Ми щодня дякуємо вам, коли прокидаємося, і шлемо подумки добро, коли лягаємо спати! Дякую, що захищаєте ваші сім’ї та країну. Це титанічна робота! З Днем Збройних сил України.

***

Дорогі захисники та захисниці! Нехай ваше серце завжди палає любов’ю до рідної землі, а кожен день приносить надію на мир і добробут. Дякуємо за вашу сміливість!

Вітання з Днем Збройних сил України 2025 — у картинках

Подяка ЗСУ своїми словами — це щиро і приємно. А до нього точно пасуватиме гарна картинка з Днем ЗСУ.

Тримай невеличку добірку та надсилай військовим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про створення та історію Дня Збройних сил України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!