С Днем Вооруженных сил Украины 2025: самые теплые поздравления для наших защитников и защитниц

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. Именно они сейчас стоят на передовой нашего светлого будущего без войны и амбиций России. Защитникам и защитницам сейчас особенно сложно, поэтому не забывай поддерживать их не только добрым словом благодарности, но и теплыми вещами, едой и донатами на необходимое.

А пока мы собрали для тебя лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины, чтобы поблагодарить родных и знакомых людей в украинской армии.

День ВСУ — поздравления

Спасибо за нашу жизнь и будущее, за которое ты непрестанно борешься в ВСУ. Мы верим в вас, всегда поддержим и желаем здоровья и сил! Вы лучшие!

***

Самые искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Вы одни из лучших и сильнейших представителей нашей нации. Пусть Ангелы-хранители всегда будут с вами рядом.

****

Поздравляю с Днем ВСУ! Наша вам благодарность и любовь! Мы присылаем вам мысленно сил, и пусть Господь охраняет ваш путь.

***

Самый крутой, самый сильный, самый смелый и просто самый лучший! С Днем Вооруженных Сил Украины. Победим с вами!

***

Вами восхищается весь мир и гордятся украинцы! Вы наши защитники и защитницы, которые не боятся врага, а смело дают ему пенка. С Днем ВСУ!

***

Мы каждый день благодарим вас, когда просыпаемся, и шлем мысленно добро, когда ложимся спать! Спасибо, что защищаете ваши семьи и страну. Это титаническая работа! С Днем Вооруженных сил Украины.

***

Дорогие защитники и защитницы! Пусть ваше сердце всегда пылает любовью к родной земле, а каждый день приносит надежду на мир и благополучие. Спасибо за вашу смелость!

Поздравление с Днем Вооруженных сил Украины 2025 – в картинках

Благодарность ВСУ своими словами – это искренне и приятно. А к ней точно подойдет хорошая картинка с Днем ВСУ.

Держи небольшую подборку и присылай военным.

Напомним, ранее мы рассказывали о создании и истории Дня Вооруженных Сил Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!