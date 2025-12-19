День адвоката в Украине 2025: когда отмечают и история праздника

День адвоката в Украине — это особый день, который чествует важность и значение профессии адвоката в обществе. Этот день является признанием упорного труда и профессионализма адвокатов, которые защищают права и свободы граждан, обеспечивая справедливость в судебных процессах.

Поэтому не забудь поздравить с профессиональным праздником адвокатуры своих близких, которые работают в этой сфере. Подробнее о том, когда день адвоката в Украине и об истории основания этого праздника — рассказываем далее в материале.

Когда день адвоката в Украине

В Украине, начиная с 2002 года, профессиональный праздник адвокатуры ежегодно отмечается во второй декаде декабря, а именно — 19 декабря.

Этот праздник официально был учрежден в соответствии с указом Президента Украины. Его подписали 19 декабря 2002 года. И дата праздника выбиралась не случайным образом. Именно в этот день, но десятью годами ранее, в 1992 году, Верховной Радой был принят закон “Об адвокатуре”.

Согласно этому закону адвокатура в стране определена как добровольное профессиональное общественное объединение.

Ее миссия заключается в защите прав и свобод граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, юридических лиц, а также в предоставлении им правовой помощи. Адвокатура является важным показателем того, что государство является демократическим, а также политически и экономически стабильным.

Празднуют День адвоката, как правило, проведением торжественных мероприятий, церемоний и чествованием труда правозащитников и адвокатов. Поэтому, если у тебя есть знакомые адвокаты, обязательно поздравь их с профессиональным праздником.

