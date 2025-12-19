День адвоката в Україні 2025: коли відзначають та історія свята

День адвоката в Україні — це особливий день, що вшановує важливість і значення професії адвоката в суспільстві. Цей день є визнанням наполегливої праці та професіоналізму адвокатів, які захищають права і свободи громадян, забезпечуючи справедливість у судових процесах.

Тож не забудь привітати з професійним святом адвокатури своїх близьких, які працюють у цій сфері. Детальніше про те, коли день адвоката в Україні та про історію заснування цього свята — розповідаємо далі у матеріалі.

Коли день адвоката в Україні

В Україні, починаючи з 2002 року, професійне свято адвокатури щорічно відзначається у другій декаді грудня, а саме — 19 грудня.

Це свято офіційно було започатковане відповідно до указу Президента України. Він був підписаний 19 грудня 2002 року. Та дата свята обиралася невипадково. Саме в цей день, але десятьма роками раніше, в 1992 році, Верховною Радою був ухвалений закон “Про адвокатуру”.

Відповідно до цього закону, адвокатура в країні визначена як добровільне професійне громадське об’єднання.

Її місія полягає у захисті прав і свобод громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, а також у наданні їм правової допомоги. Адвокатура є важливим показником того, що держава є демократичною, а також політично та економічно стабільною.

Святкують День адвоката, як правило, проведенням урочистих заходів, церемоній та вшануванням праці правозахисників і адвокатів. Тому, якщо ти маєш знайомих адвокатів, обов’язково привітай їх із професійним святом.

