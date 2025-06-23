Можно ли работать на Ивана Купала: приметы, которые следует уважать

Ивана Купала — праздник, который хранит в себе дух древности, магии и верований, дошедших до нас сквозь века.

В ночь с 23 на 24 июня зажигаются костры, девушки пускают венки на воду, а в воздухе витает ощущение чего-то особенного. Для кого-то это просто красивая народная традиция, а для других — день, к которому нужно относиться с осторожностью. Особенно, когда речь идет о физическом труде!

Разбираемся в нашем материале, можно ли работать на праздник Ивана Купала, что разрешено делать, а от чего лучше воздержаться, чтобы не навлечь беды.

Можно ли работать на Ивана Купала

Хотя сейчас Ивана Купала приходится на 24 июня, его корни тянутся ко временам летнего солнцестояния. Это один из старейших языческих праздников, который позже переплелся с христианским Рождеством Иоанна Крестителя. Купальская ночь в нашей культуре считается магической. Именно тогда ищут цвет папоротника, очищаются водой и огнем, верят в приметы и обряды.

По народным верованиям, в день Ивана Купала нельзя выполнять никакой тяжелой или режущей работы. Запрещено вышивать, резать что-то ножом или ножницами; стирать белье, мыть пол, убирать; косить траву или рубить дрова; выполнять хозяйственные дела, связанные с пылью или мусором.

Наши предки верили, что в этот день природа обладает особой силой, а потому нуждается в покое. Любое вмешательство, особенно с использованием острых предметов, могло вызвать беду или разбудить нечистую силу.

Почему на Ивана Купала нельзя работать

В традиционном понимании день Ивана Купала — это время очищения, отдыха и гармонии с природой. Работа, особенно в огороде, считается нарушением баланса. Считается также, что 24 июня нельзя ссориться, занимать деньги или желать другим зла — такие действия якобы вернутся к тебе с двойной силой.

Хотя тяжелую работу и стоит отложить, это не значит, что ты должен (-а) бездельничать весь день. Можешь участвовать в купальских гуляниях, петь песни, плести венки, отдыхать на природе, особенно у реки или леса, медитировать, загадывать желания, проводить символические ритуалы на очищение.

Также разрешается выполнять легкие домашние дела, например, готовить еду или ухаживать за цветами.

А можно ли купаться на Ивана Купала — узнай в нашем предыдущем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.