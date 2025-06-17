Можно ли купаться на Ивана Купала: что говорит традиция и приметы

Фото Pexels Праздник Ивана Купала — один из самых древних магических праздников лета, связанный с языческими обрядами и верой в силу воды и огня. Отмечают его в ночь с 23 на 24 июня (ранее с 6 на 7 июля). На Купала, по народным представлениям, мир открывает свои тайны, а природа приобретает особую силу. Можно ли купаться на Ивана Купала, что говорит традиция, рассказываем в материале. Можно ли купаться на Ивана Купала Первоначально праздник Ивана Купала был языческим праздником летнего солнцестояния — самая короткая ночь и самый длинный день в году. Именно в этот период (20-22 июня), когда солнце начинало поворот на зиму, наши предки устраивали магические обряды — очищались огнем и водой. Но впоследствии языческий праздник соединился с церковными — Рождеством Иоанна Крестителя, то есть днем рождения пророка Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа в водах Иордана. И хотя церковь не одобряет какие-либо мистические ритуалы, они и сейчас остаются частью празднования. Читать по теме С Днем Ивана Купала: картинки с искренними поздравлениями для твоих родных и близких Смотри поздравления с Днем Ивана Купала в картинках — в нашем материале. Среди них — традиция ритуально купаться на праздник, но есть важные нюансы:Издавна существовали приметы, запрещающие купаться в ночь на Купала — мол, в воде активизируются русалки, мавки и прочая нечистая сила. Особенно осторожными должны были быть те, кто не соблюдал определенные обряды или шел купаться на Ивана Купала без защиты. Чтобы обезопасить себя от духов воды, девушки заплетали в волосы полынь или мяту — травы-обереги, а парни носили при себе крестики или нательные обереги. А вот уже утром 24 июня с водоемами будто происходит волшебная метаморфоза: нечисть отступает, и вода приобретает магическую силу. Теперь в ней и можно, и стоит купаться. Водная стихия на праздник символизирует очищение и перерождение, она, как бы, становится живой, поэтому и купаться в ней нужно не просто для удовольствия, а с обрядовой целью. Теперь это как магическое действие. Да и сам праздник воспринимается как нечто пограничное между мирами людей и духов. Итак, купаться в ночь на Ивана Купала не стоит, а вот уже с утра даже нужно, с уважением к традициям и с ощущением магии момента. Узнай также об обрядах и ритуалах на Ивана Купала — гадания, прыжки через огонь и поиск цветка папоротника. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter