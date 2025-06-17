Можно ли купаться на Ивана Купала: что говорит традиция и приметы

Праздник Ивана Купала — один из самых древних магических праздников лета, связанный с языческими обрядами и верой в силу воды и огня. Отмечают его в ночь с 23 на 24 июня (ранее с 6 на 7 июля).

На Купала, по народным представлениям, мир открывает свои тайны, а природа приобретает особую силу.

Можно ли купаться на Ивана Купала, что говорит традиция, рассказываем в материале.

Можно ли купаться на Ивана Купала

Первоначально праздник Ивана Купала был языческим праздником летнего солнцестояния — самая короткая ночь и самый длинный день в году. Именно в этот период (20-22 июня), когда солнце начинало поворот на зиму, наши предки устраивали магические обряды — очищались огнем и водой.

Но впоследствии языческий праздник соединился с церковными — Рождеством Иоанна Крестителя, то есть днем ​​рождения пророка Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа в водах Иордана. И хотя церковь не одобряет какие-либо мистические ритуалы, они и сейчас остаются частью празднования.

Среди них — традиция ритуально купаться на праздник, но есть важные нюансы:

Издавна существовали приметы, запрещающие купаться в ночь на Купала — мол, в воде активизируются русалки, мавки и прочая нечистая сила.

Особенно осторожными должны были быть те, кто не соблюдал определенные обряды или шел купаться на Ивана Купала без защиты.

Чтобы обезопасить себя от духов воды, девушки заплетали в волосы полынь или мяту — травы-обереги, а парни носили при себе крестики или нательные обереги.

А вот уже утром 24 июня с водоемами будто происходит волшебная метаморфоза: нечисть отступает, и вода приобретает магическую силу. Теперь в ней и можно, и стоит купаться.

Водная стихия на праздник символизирует очищение и перерождение, она, как бы, становится живой, поэтому и купаться в ней нужно не просто для удовольствия, а с обрядовой целью. Теперь это как магическое действие. Да и сам праздник воспринимается как нечто пограничное между мирами людей и духов.

Итак, купаться в ночь на Ивана Купала не стоит, а вот уже с утра даже нужно, с уважением к традициям и с ощущением магии момента.

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