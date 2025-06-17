Чи можна купатися на Івана Купала: що каже традиція та прикмети

Свято Івана Купала — одне з найдавніших магічних свят літа, пов’язане з язичницькими обрядами та вірою в силу води й вогню. Відзначають його в ніч із 23 на 24 червня (раніше — з 6 на 7 липня).

На Купала, за народними уявленнями, світ відкриває свої таємниці, а природа набуває особливої сили.

Чи можна купатися на Івана Купала — що каже традиція, розказуємо у матеріалі.

Чи можна купатися на Івана Купала

Спочатку свято Івана Купала було язичницьким святом літнього сонцестояння — найкоротша ніч і найдовший день у році. Саме в цей період (20-22 червня), коли сонце починало поворот на зиму, наші предки влаштовували магічні обряди — очищалися вогнем і водою.

Але згодом язичницьке свято поєдналося з церковними — Різдвом Іоанна Хрестителя, тобто днем народження пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану. І хоча церква не схвалює будь-які містичні ритуали, вони й нині лишаються частиною святкування.

Читати на тему З Днем Івана Купала: картинки з щирими привітаннями для твоїх рідних та близьких Дивись привітання з Днем Івана Купала у картинках — у нашому матеріалі.

Серед інших — традиція ритуально купатися на свято, але є важливі нюанси:

Здавна існували прикмети, які застерігають купатися в ніч на Купала — мовляв, у воді активізуються русалки, мавки та інша нечиста сила.

Особливо обережними мали бути ті, хто не дотримувався певних обрядів або йшов купатися на Івана Купала без захисту.

Щоб оберегти себе від духів води, дівчата заплітали у волосся полин або м’яту — трави-обереги, а хлопці носили при собі хрестики або натільні обереги.

А от вже зранку 24 червня з водоймами ніби відбувається чарівна метаморфоза: нечисть відступає, і вода набуває магічної сили. Тепер у ній і можна, і варто купатися.

Водна стихія на свято символізує очищення та переродження, вона ніби стає живою, тому і купатися у ній потрібно не просто для задоволення, а з обрядовою метою. Тепер це ніби магічна дія. Та й саме свято сприймається як щось прикордонне між світами людей і духів.

Отож, купатися в ніч на Івана Купала не варто, а от вже зранку навіть потрібно, з повагою до традицій і з відчуттям магії моменту.

Дізнайся також про обряди та ритуали на Івана Купала — гадання, стрибки через вогонь та пошук квітки папороті.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.