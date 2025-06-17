Стиль життя Свята

Чи можна купатися на Івана Купала: що каже традиція та прикмети

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2025, 12:45
чи можна купатися в ніч на купала
Фото Pexels

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