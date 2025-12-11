15 декабря — День работников суда в Украине: узнай больше о важном празднике

Уверенность в том, что ты можешь законным образом через суд защитить свои права, является одним из признаков действительно развитого демократического государства, не подвластного коррупции. Государства, в котором принцип верховенства закона неоспорим. Все мы мечтаем, чтобы Украина была именно такой. Когда отмечаем важный праздник — День работников суда В Украине — подробнее в материале.

День работников суда: дата и значение

Указом президента Украины в 2000 году был введен в календарь профессиональных праздников День работников суда. С тех пор каждый год его отмечают 15 декабря.

В этот день мы чествуем и благодарим за работу сотрудников судебных учреждений и говорим о роли судов в защите наших законных прав и свобод, о значимости утверждения принципов верховенства права именно через эти институты.

Независимая Украина следует в направлении европейского судопроизводства, которое имеет давние традиции защиты гарантированных конституцией прав человека. Среди базовых компонентов настоящей демократической судебной системы выделяют:

доступность правосудия для каждого гражданина;

право на обжалование судебного решения;

независимость и беспристрастность судебных инстанций;

равенство всех перед законом и судом;

гарантированное право на защиту;

публичность судебного разбирательства;

рассмотрение дела в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством.

День работников суда — вызовы военного времени

Полномасштабное вторжение не могло не сказаться на работе судов, ведь, как и в других структурах, судьи должны беречь себя во время воздушных тревог. Как и все, они сталкиваются с вызовами войны на приграничных с врагом территориях, подвергаются опасности в прифронтовых зонах и зонах боевых действий, где вопреки продолжающейся войне украинское судопроизводство продолжает работать, не снижая заведенных стандартов.

Некоторые здания судебных учреждений были уничтожены или повреждены. Работники судов служат в рядах ВСУ, в некоторых учреждениях наблюдается дефицит кадров, вызванный войной. Но несмотря ни на что, судьи ныне достойно выполняют свою высокую миссию — защищают права граждан.

Раньше мы также делились поздравлениями с днем ​​работников суда.

