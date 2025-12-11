15 грудня — День працівників суду в Україні: дізнайся більше про важливе свято

Впевненість у тому, що ти можеш у законний спосіб через суд захистити свої права є однією з ознак насправді розвиненої демократичної держави, не підвладної корупції, в якій принцип верховенства закону незаперечний. Усі ми мріємо, аби Україна була саме такою. Коли відзначаємо важливе свято — День працівників суду в Україні — детальніше у матеріалі.

День працівників суду: дата та значення

Указом президента України у 2000 році був введений в календар професійних свят День працівників суду. Відтоді щороку його відзначають 15 грудня.

У цей день ми вшановуємо і дякуємо за працю співробітникам судових установ та говоримо про роль судів у захисті наших законних прав та свобод. Про важливість саме через ці інститути затверджувати принципи верховенства права.

Незалежна Україна крокує в напрямі європейського судочинства, яке має давні традиції захисту гарантованих конституцією прав людини. Серед базових компонентів справжньої демократичної судової системи виділяють наступні:

доступність правосуддя для кожного громадянина;

право на оскарження судового рішення;

незалежність та неупередженість судових інстанцій;

рівність усіх перед законом і судом;

гарантоване право на захист;

публічність судового розгляду;

розгляд справи в найкоротший термін, передбачений законодавством.

День працівників суду — виклики воєнного часу

Повномасштабне вторгнення не могло не позначитися на роботі судів, адже, як і в інших структурах, судді мають берегти себе під час повітряних тривог, стикатися з викликами війни на прикордонних з ворогом територіях, наражатися на небезпеку в прифронтових зонах та зонах бойових дій. Та попри війну, що триває, українське судочинство продовжує працювати, не знижуючи заведених стандартів.

Деякі будівлі судових установ були знищені або пошкоджені. Працівники суду служать у лавах ЗСУ, в деяких установах спостерігається дефіцит кадрів, спричинений війною. Та попри все, судді виконують свою високу місію — захищають права громадян.

