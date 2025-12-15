З Днем працівників суду: цікаві привітання у віршах та прозі

Наприкінці зими ті, хто пов’язаний із судочинством в Україні, святкують своє професійне свято. 15 грудня визнається їхнім днем — Днем працівників суду. Привітання з Днем працівників суду — знайдеш у матеріалі.

Привітання з Днем працівників суду: красиві слова у прозі

Вітаю з Днем працівників суду України! Бажаю, щоб завдяки тобі наше суспільство ставало кращим! Нехай твоя діяльність призводить до процвітання, мудрості, неупередженості в ухвалення рішень та бездоганної репутації!

Сердечно вітаю із Днем працівників суду України. Нехай твої принципи справедливості будуть невіддільною частиною кожного дня, а твоя діяльність буде бездоганною та призведе до великих успіхів. Бажаю невичерпної удачі, міцного здоров’я та сміливих звершень у твоїй благородній роботі!

Вітаю із Днем працівників суду! Бажаю, щоб у твоїй роботі не було невирішених проблем, а усі справи вирішувалися швидко та правильно. Здоров’я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму! Нехай твоя трудова діяльність буде успішною та важливою ​​для нашої країни.

Вітаю з Днем працівників суду України та бажаю здоров’я, терпіння, сил і бездоганного професіоналізму, а також удачі, кохання, достатку і щастя для повноцінного життя.

Ти знаєш сам, що чесність — найважливіший атрибут! Нехай справедливість і правосуддя завжди будуть твоїми найвірнішими супутниками! Бажаю успішної кар’єри та відданості служінню суду України!

У День працівників суду бажаю тобі не зазнати промахів у діяльності та особистому житті, досягати намічених цілей та прагнути до успіху. Щоб ти завжди був (-ла) щасливою людиною та робив (-ла) добрі справи кожен день.

Вітаю з Днем працівників суду України! Бажаю тобі завжди залишатися на боці правди та справедливості. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, а кожен день у твоєму житті приносить успіх, радість і щастя.

Сил і наснаги в непростій справі — встановленню справедливості. Бажаю керуватися лише найкращими мотивами й завжди відстоювати правду.

Вітаю з Днем працівників суду України. Нехай заслуги та зусилля кожного сприяють незмінним принципам справедливості й неупередженості, допомагають у бездоганній діяльності та приносять великі успіхи.

Бажаю абсолютної удачі в житті, високої репутації, міцного здоров’я і бравих сил. Нехай творчість і справедливість завжди тріумфують, а закон і чесність нехай керують країною.

Вітаю з Днем працівників суду та сподіваюся, що в улюбленій країні завжди прийматимуться ефективні рішення навіть у найскладніших питаннях. Бажаю, щоб твоя відповідальна та важлива робота супроводжувалася здоров’ям, терпінням, силами та бездоганним професіоналізмом!

Привітання з Днем суду у віршах

В День працівника суду

Тебе вітає вся країна:

Бажаю менше суму, бруду

І чесності, добра невпинно.

Хай справедливість тріумфує

Життя хай милує, чарує.

І кожен суд був за тобою

А щастя щоб лилось рікою!

В суді завжди все не так просто.

Можливо, це лише слова.

Але тобі потрібно просто,

Щоб відпочивала голова.

Я бажаю море щастя,

Щоб було у житті добро.

Щоб пронеслися повз негоди,

І за тобою був народ.

