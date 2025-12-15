С Днем работников суда: интересные поздравления в стихах и прозе

В конце зимы те, кто связан с судопроизводством в Украине, празднуют свой профессиональный праздник. 15 декабря признается их днем — Днем работников суда. Поздравление с Днем работников суда — найдешь в материале.

Поздравления с Днем работников суда: красивые слова в прозе

Поздравляю с Днем работников суда! Желаю, чтобы благодаря тебе наше общество становилось лучше! Пусть твоя деятельность приводит к процветанию, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!

***

Сердечно поздравляю с Днем работников суда Украины. Пусть твои принципы справедливости и беспристрастности будут неотделимой частью каждого дня, а твоя деятельность будет безупречной и приведет к большим успехам. Желаю неисчерпаемой удачи, крепкого здоровья и смелых свершений в твоей благородной работе!

***

Поздравляю с Днем работников суда! Желаю, чтобы в твоей работе не было проблем, а все дела решались быстро и правильно. Здоровья, терпения, сил и безупречного профессионализма! Пусть твоя трудовая деятельность будет успешной и важной для нашей страны.

***

Поздравляю с Днем работников суда Украины и желаю здоровья, терпения, сил и безупречного профессионализма, а также удачи, любви, удовольствия и счастья для полноценной жизни.

***

Ты знаешь сам, что честность — самый важный атрибут! Пусть справедливость и правосудие всегда будут твоими верными спутниками! Желаю успешной карьеры и приверженности служению суду Украины!

***

В День работников суда желаю тебе не испытать промахов в деятельности и личной жизни, достигать намеченных целей и стремиться к успеху. Чтобы ты всегда был (-а) счастливым человеком и делал (-а) добрые дела каждый день.

***

Поздравляю с Днем работников суда Украины! Желаю тебе всегда оставаться на стороне правды и справедливости. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, а каждый день в твоей жизни приносит удачу, радость и счастье.

***

Поздравляю с Днем работников суда Украины. Пусть заслуги и усилия каждого способствуют неизменным принципам справедливости и беспристрастности, помогают в безупречной деятельности и приносят большие успехи. Желаю абсолютной удачи в жизни, высокой репутации, крепкого здоровья и много сил. Пусть творчество и справедливость всегда торжествуют, а закон и честность пусть управляют страной.

***

Поздравляю с Днем работников суда и надеюсь, что в любимой стране будут всегда приниматься эффективные решения даже в самых сложных вопросах. Желаю, чтобы твоя ответственная и важная работа сопровождалась здоровьем, терпением, силами и безупречным профессионализмом!

***

Сил и терпения в непростом деле — установлении справедливости. Желаю руководствоваться только самыми лучшими мотивами и всегда отстаивать правду.

Поздравления с Днем суда в стихах

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в тебя народ,

Украинский суд, вперед!

***

В суде всегда все не так просто.

Возможно, это лишь слова.

Но тебе, в ваш праздник, нужно просто,

Чтоб отдыхала голова.

Я желаю только счастья,

Чтоб было в жизни лишь добро.

Чтоб пронеслись мимо ненастья,

В любви все было хорошо.

В декабре верующих ждет не только Рождество, ранее мы рассказывали о праздниках в декабре 2025.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!