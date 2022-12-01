Стоит или нет? Уместно ли праздновать Новый год во время войны — рассказывают психологи

Продолжается десятый месяц войны Украины с РФ. Каждый день украинцы переживают боль утраты, страх от очередных российских обстрелов украинских мирных городов. Но вместе с войной продолжается и жизнь — не привычная, не нормальная, но она несет в себе и хорошие, теплые моменты.

Вскоре в дверь постучатся рождественские праздники. Но правильно ли праздновать зимние праздники во время войны, когда большинство городов находятся на грани блэкаута? На этот вопрос ответили украинские психологи.

Стоит ли праздновать Новый год во время войны?

По мнению психолога Марины Журбенко, такие моменты радости дают человеку стимул бороться в дальнейшем.

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— Радость — одна из базовых эмоций человека, и потребность в ее ощущении у нас живет с рождения. С какими бы сложными обстоятельствами ни столкнулся человек с детства, радость — это то, что бессознательно толкает его принимать те решения, которые сохранят его жизнь.

Так уж запрограммирован наш мозг. Он постоянно нуждается и ищет стимул, и именно радость является самой приятной и желанной в получении эмоцией, — убеждена Журбенко.

К тому же сохранение таких привычных новогодних ритуалов очень важно для детей. Если человек попадает в кризисную ситуацию, травматические события, то, прежде всего, его нужно оттуда забрать, — уверена другая психолог Майя Грещук.

Она уверена, что такие обычаи в опасное время помогут мышлению ребенка.

— И в безопасной ситуации нужно вместе поискать для нее привычные в жизни особенности поведения. Поэтому если вы вместе с детьми это привычную, традиционную подготовку к ритуалу перехода из одного года в другой примените, то мышление ребенка будет только благодарно.

Потому что для него эти приятные опорные схемы жизни будут давать возможность адаптироваться к тому изменчивому, непредсказуемому, но реальному будущему в нашей стране сейчас.

А если нет?

С другой стороны, психологи уверены: стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если душа желает — то прислушивайся к ней и празднуй, а если чувствуешь, что настроения на праздники нет — не заставляй себя.

— Не обязательно оно (новогоднее настроение, — ред.) должно быть. Сейчас много горя и боли вокруг каждого из нас. Поэтому силой притягивать ощущение праздника не стоит, — считает Екатерина Клюшниченко. — Думаю, для человека, у которого такого праздничного настроения нет, будет лучше просто позволить себе чувствовать то, что чувствует, прислушиваться к собственным душевным потребностям.

Возможно, сейчас внутри много боли, переживаний и страданий. О каком тогда праздновании может идти речь?

А если твое новогоднее настроение где-то потерялось, а тебе хочется принести немного магии в ежедневную рутину, тогда держи поздравления с первым днем ​​зимы в картинках от Вікна-новини!

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