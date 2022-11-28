Новогодней магии быть! Стало известно, какой будет елка в этом году в Киеве

Українці довго обговорювали питання, чи потрібно встановлювати цього року новорічну ялинку. Мер Києва Віталій Кличко розповідав, що рішення буде відоме наприкінці листопада.

Святкувань у Києві не буде, але столичні бізнесмени вирішили своїм коштом встановити головну ялинку, розповів Кличко для РБК-Україна.

— Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. Їх не буде в жодному разі.

Сейчас также смотрят

Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво.

Попри різні думки — потрібно чи не потрібно — ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а своїм коштом встановити ялинки без новорічного пафосу, — наголосив мер Києва.

За його словами, кілька новорічних красунь встановлять також у різних районах міста. Вони нагадуватимуть про новорічний настрій дітям.

Адже не хочеться забирати у дітей Святого Миколая, — зауважив Кличко.

Встановленням головної ялинки займатиметься компанія Folk Ukraine. Голова компанії Ігор Добруцький розповів Вечірньому Києву, яким буде святкове дерево.

Якою буде новорічна ялинка в Києві 2022–2023

Цьогоріч Новий рік та Різдво у столиці відбудеться без масових заходів, концертних програм і без фудкортів. Ялинка буде встановлена виключно коштом меценатів і бізнесу.

Святкове дерево, як і у минулі роки, буде штучним, а серед додаткових прикрас планується встановити вертеп і дідуха.

Попередній ескіз ялинки більше не розглядається. Основні варіанти пішли в архів. Нова ялинка має бути висотою до 10 м і без ілюмінації, — наголосив Добруцький.

Нагадаємо, що торішня ялинка на Софійській площі була висотою до 30 м. Разом із великою ялинкою створять її малу копію. Це зелене деревце розмістять на першому поверсі Музею історії міста Києва.

Новорічна казка потрібна усім, це неабияк підіймає дух та дарує віру у майбутнє. Раніше ми розповідали, що подарувати батькам на Новий рік.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!