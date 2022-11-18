Украина

Дискуссии не утихают: как города Украины будут праздновать Новый год

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 ноября 2022, 20:28
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БПЛА Чаклун
“Чаклуни” на фронте: рассказываем об украинских беспилотниках и их характеристиках
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 18 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди и молись! Жена оккупанта рассказывает о погибших российских военных в Украине
0:02:13
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Почти ничего не осталось! Как приходит в себя от оккупации Макеевка в Луганской области
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У Києві збирають кошти на відновлення дитсадка після обстрілу РФ
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Одной ракетой оставили детей без садика — сбор на восстановление дошкольного учреждения в Киеве
Боевой медик Док
Читать дальше
Прежняя жизнь была сотню лет назад: история боевого медика с позывным Док

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