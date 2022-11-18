Дискуссии не утихают: как города Украины будут праздновать Новый год

Обычно с середины ноября или начала декабря начинается подготовка украинских городов к новогодним праздникам: устанавливаются елки, ярмарочные городки, катки и иллюминация. Однако в этом году, в условиях военного положения, ситуация изменилась — как города Украины будут отмечать Новый год 2023?

Новый год 2023 — как города Украины будут отмечать праздник

Некоторые регионы уже отказались от проведения масштабных празднований и установления новогодних елок с учетом военного положения и называют это неуместным. Другие же наоборот считают, что врагу не отнять у нас ощущение праздника.

В Киеве не утихают дискуссии между важностью и неуместностью установки новогодней елки и декораций. На сайте КГГА есть петиции как за необходимость елки, так и против.

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По результатам голосования, преобладает мнение против установления новогодней елки с целью потратить выделенные средства на нужды ВСУ или помощь ВПЛ.

К тому же, председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что праздничной иллюминации в области не будет с целью экономии электроэнергии.

Чернигов также отказался от елки, новогодних городков и мероприятий празднования Нового года, о чем рассказал глава городского управления культуры и туризма Александр Шевчук Суспільному.

Такая же ситуация и в Ровно. Большинство жителей выступили против новогодних мероприятий, о чем рассказал мэр города Александр Третяк.

В Днепре новогодней елки тоже не будет. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Кременчуг установит елку с прошлогодними украшениями, из развлечений будет каток, который будет работать от генератора.

В Полтаве планируют установить новогоднюю елку, однако ждут результатов опроса граждан и решения Кабмина. Об этом рассказал мэр города Александр Мамай Суспільному.

В Ивано-Франковске установят символическую елку из детских рисунков.

А в Черновцах предполагается возможность установки семиметрового праздничного дерева и фотозон.

Раньше мы рассказывали, готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря.

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