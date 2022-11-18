Дискусії не вщухають: як міста України святкуватимуть Новий рік

Зазвичай із середини листопада чи початку грудня розпочинається підготовка українських міст до новорічних свят: встановлюються ялинки, ярмаркові містечка, ковзанки та ілюмінація. Проте цьогоріч, в умовах воєнного стану, ситуація змінилась — як міста України відзначатимуть Новий рік 2023?

Новий рік 2023 — як міста України відзначатимуть свято

Деякі регіони вже відмовились від проведення масштабних святкувань та встановлення новорічних ялинок з огляду на воєнний стан і називають це недоречним. Інші ж навпаки — вважають, що ворогу не відібрати в нас відчуття свята.

У Києві не вщухають дискусії між важливістю і недоречністю встановлення новорічної ялинки та декорацій. На сайті КМДА є петиції як за необхідність ялинки, так і проти.

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За результатами голосування, переважає думка проти встановлення новорічної ялинки з метою витратити виділені кошти на потреби ЗСУ або допомогу ВПО.

До того ж Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що святкової ілюмінації в області не буде з метою економії електроенергії.

Чернігів також відмовився від ялинки, новорічних містечок та заходів святкування Нового року, про що розповів очільник міського управління культури і туризму Олександр Шевчук Суспільному.

Така ж ситуація і в Рівному. Більшість мешканців виступили проти новорічних заходів, про що розповів мер міста Олександр Третяк.

У Дніпрі новорічної ялинки також не буде. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Кременчук встановить ялинку з минулорічними прикрасами, з розваг буде ковзанка, яка працюватиме від генератора.

У Полтаві планують встановити новорічну ялинку, однак чекають результатів опитування громадян і рішення Кабміну. Про це розповів мер міста Олександр Мамай Суспільному.

В Івано-Франківську встановлять символічну ялинку з дитячих малюнків.

А в Чернівцях припускають можливість встановлення семиметрового святкового дерева та фотозон.

Раніше ми розповідали, чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня.

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