Україна

Дискусії не вщухають: як міста України святкуватимуть Новий рік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 20:28
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Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
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Колишнє життя було сотню років тому: історія бойового медика на псевдо Док

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