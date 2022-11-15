Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня

Православна церква України дозволила проводити церковні різдвяні богослужіння 25 грудня. Тож постає лише питання, а чи готові самі українці згодом перейти на святкування Різдва саме напередодні Нового року, або все ж таки залишиться традиція обирати між двома датами.

Народний депутат України, член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Ростислав Павленко та народна депутатка України, заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук розповіли Вадиму Карп’яку, наскільки Україна готова переходити в церковних святах на григоріанський календар з більшістю Європи.

Ростислав Павленко говорить, що ПЦУ ухвалила дуже мудре та зважене рішення, що у тих громадах, які до цього готові, можуть ухвалювати це рішення самостійно та проводити різдвяні богослужіння 25 грудня.

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Важливо враховувати, що з 15 православних церков лише п’ять користуються юліанським календарем, а десять — новоюліанським, який ще кілька тисячоліть буде збігатися з григоріанським. Тому більшість церков уже дотримуються цього календаря.

Крім того, триває дискусія, як і у кожному суспільстві, яке переходило на новий календар. Тому має бути готовність людей.

Чи дозріло суспільство до зміни дати святкування Різдва

Ніколи не дізнаєшся, як цей процес розвиватиметься, якщо не почати цього робити та не зробити крок назустріч тим, хто вже готовий.

Звісно, є більшість, яка підтримує традицію, але є і значна меншість, якій потрібно дати можливість реалізувати свої бажання. Тоді якраз побачимо, чи буде у нас два Різдва або ж ми перейдемо на святкування 25 грудня.

Читати на тему За бажанням вірян — ПЦУ дозволила проводити богослужіння на Різдво 25 грудня Православна церква України дозволила єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове 25 грудня.

Як позначиться рішення ПЦУ на суспільстві та країні

На мою думку, ось такий поступальний рух призведе до того, що більшість населення вибере ту дату, яка їм більш прийнятна, — впевнена Євгенія Кравчук.

Але скасування святкування 7 січня та насильне переведення на 25 грудня може призвести до зворотного ефекту.

Мені здається, ми можемо бути цікаві світу й тим, що святкуємо Різдво ще й 7 січня.

Це може бути нашою фішкою, зокрема й туристичною. У нас буде продовжений туристичний сезон, коли вже усі ярмарки в інших країнах ЄС закриваються, то у нас після Нового року це ще продовжується зі своїм досить цікавим етнічним колоритом.

Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Читай, яким буде Новий рік у Києві.

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