Украина

Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 ноября 2022, 12:15

Больше видео
Шляхетний пакунок
Благородная посылка: польская инициатива, которая помогает украинским беженцам и тем, кто в этом нуждается
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:06:02
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не будет никаких Минск-3! Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны
Смотреть больше

Последние видео
населення Землі

Это наше достижение и наша ответственность: количество населения Земли достигло 8 млрд
0:03:27
кулінарний батальйон
Тонны печенья и тысячи порций тушенки: как украинские хозяйки создали кулинарный батальон, чтобы помогать ВСУ
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Шляхетний пакунок
Благородная посылка: польская инициатива, которая помогает украинским беженцам и тем, кто в этом нуждается
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:06:02
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не будет никаких Минск-3! Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны
0:03:50
Податковий план
Налоговый план перевыполнен! Как военный 2022 год дал больше государственному бюджету, чем прошлый
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
БПЛА Лелека-100: характеристики українського БПЛА
Быстрый, проворный и незаметный! Характеристики украинского БПЛА Лелека-100
Больше видео
кулінарний батальйон
Читать дальше
Тонны печенья и тысячи порций тушенки: как украинские хозяйки создали кулинарный батальон, чтобы помогать ВСУ
Шляхетний пакунок
Читать дальше
Благородная посылка: польская инициатива, которая помогает украинским беженцам и тем, кто в этом нуждается

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь