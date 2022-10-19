По желанию верующих — ПЦУ разрешила проводить богослужения на Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода.

Об этом сообщает ПЦУ в своем Facebook.

Члены Священного Синода говорят, что приняли во внимание многочисленные запросы верующих и учли дискуссию, которая уже много лет ведется в украинском обществе.

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Во избежание календарных споров и для изучения потребности в календарных изменениях, ВЦУ решила разрешить празднование Рождества Христова 25 декабря.

Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова, — говорится в заявлении.

Участники богослужения освобождаются от ограничений поста.

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