За бажанням вірян — ПЦУ дозволила проводити богослужіння на Різдво 25 грудня

Православна церква України дозволила єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове 25 грудня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Священного Синоду.

Про це повідомляє ПЦУ у своєму Facebook.

Члени Священного Синоду кажуть, що взяли до уваги численні запити вірян та врахували дискусію, яка вже багато років точиться в українському суспільстві.

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З метою уникнення календарних суперечок та вивчення потреби в календарних змінах, ПЦУ вирішила дозволити святкування Різдва Христового 25 грудня.

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового, — йдеться в заяві.

Учасники богослужіння звільняються від обмежень посту.

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