День апостола Іоанна Богослова, Покрова та день Іверської ікони: церковні свята у жовтні 2022

У жовтні на вірян чекають світлі церковні свята, а також одноденні пости. Головне з них — Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначають 14 жовтня.
Читай детальніше про церковні свята та пости у другий місяць осені в нашому матеріалі.
У жовтні будуть лише одноденні пости. Це традиційні пости по середах і п’ятницях. Заведено так, що в середу посту дотримуються на згадку про зраду Юдою Христа, а у п’ятницю — щоб вшанувати хресні страждання і смерть Спасителя.
У ці дні тижня церква забороняє вживання м’ясної та молочної їжі.
Раніше ми розповідали, коли осінні канікули у 2022 році.
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