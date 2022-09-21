День апостола Іоанна Богослова, Покрова та день Іверської ікони: церковні свята у жовтні 2022

У жовтні на вірян чекають світлі церковні свята, а також одноденні пости. Головне з них — Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначають 14 жовтня.

Читай детальніше про церковні свята та пости у другий місяць осені в нашому матеріалі.

Церковні свята в жовтні 2022

2 жовтня — день благовірного Ігоря, князя Київського і Чернігівського. Православні християни вшановують пам’ять правителя Ігоря через те, що він мученицьким подвигом спокутував гріхи князівських міжусобиць. Мертве тіло князя побили, а коли його перенесли в церкву святого Михаїла, то в ній запалилися свічки.

Православні християни вшановують пам’ять правителя Ігоря через те, що він мученицьким подвигом спокутував гріхи князівських міжусобиць. Мертве тіло князя побили, а коли його перенесли в церкву святого Михаїла, то в ній запалилися свічки. 3 жовтня — день мученика Михаїла, князя Чернігівського. Ще одного князя християни вшановують цього місяця. Михаїла стратили ординці хана Батия. В цей день не можна розпочинати справ та їхати в далеку дорогу. Можна займатися здоров’ям та красою.

Ще одного князя християни вшановують цього місяця. Михаїла стратили ординці хана Батия. В цей день не можна розпочинати справ та їхати в далеку дорогу. Можна займатися здоров’ям та красою. 9 жовтня — день апостола Іоанна Богослова. Православна церква вшановує пам’ять Іоанна Богослова — автора Євангелія, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту. В цей день не можна лаятись, працювати та пити дуже холодну воду.

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14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, яке відзначають ще з часів Київської Русі. За традицією, Покрова символізує духовний захист Пресвятої Богородиці для тих, хто щиро просить її допомоги. А ще знаменує закінчення зборів урожаю та початок зими. Незаміжні дівчата ходять до церкви в цей день і молитяться до Богородиці про вдалий шлюб. Цей день прийнято проводити у сімейному колі.

Це велике християнське свято, яке відзначають ще з часів Київської Русі. За традицією, Покрова символізує духовний захист Пресвятої Богородиці для тих, хто щиро просить її допомоги. А ще знаменує закінчення зборів урожаю та початок зими. Незаміжні дівчата ходять до церкви в цей день і молитяться до Богородиці про вдалий шлюб. Цей день прийнято проводити у сімейному колі. 26 жовтня — день Іверської ікони Божої Матері. Християни вшановують память чудотворної ікони. За легендою, вона стане знаменням кінця людства і піде по воді на Схід до Христа. В цей день не можна лаятися, займатися рукоділлям та хатньою роботою.

Християни вшановують память чудотворної ікони. За легендою, вона стане знаменням кінця людства і піде по воді на Схід до Христа. В цей день не можна лаятися, займатися рукоділлям та хатньою роботою. 31 жовтня — апостола та євангеліста Луки. У цей день християни можуть попросити у апостола вилікування від недуг. Звертаються до нього за допомогою молитви, а потім просять те, чого їм необхідно.

Пости у жовтні 2022

У жовтні будуть лише одноденні пости. Це традиційні пости по середах і п’ятницях. Заведено так, що в середу посту дотримуються на згадку про зраду Юдою Христа, а у п’ятницю — щоб вшанувати хресні страждання і смерть Спасителя.

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1,6,8,13,15,20,22,27,29 жовтня.

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