День апостола Иоанна Богослова, Покрова и день Иверской иконы: православные церковные праздники в октябре 2022

В октябре верующих ждут светлые церковные праздники, а также однодневные посты. Главный из них — Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.

Читай подробнее о церковных праздниках и постах во второй месяц осени в нашем материале.

Церковные праздники в октябре 2022

2 октября — день благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского. Православные христиане чтят память правителя Игоря за то, что он мученическим подвигом искупил грехи княжеских междоусобиц. Мертвое тело князя избили, а когда его перенесли в церковь святого Михаила, в ней зажглись свечи.

Православные христиане чтят память правителя Игоря за то, что он мученическим подвигом искупил грехи княжеских междоусобиц. Мертвое тело князя избили, а когда его перенесли в церковь святого Михаила, в ней зажглись свечи. 3 октября — день мученика Михаила, князя Черниговского. Еще одного князя христиане чествуют в этом месяце. Михаила казнили ордынцы хана Батыя. В этот день нельзя начинать новые дела и ехать в дальний путь. Можно заниматься здоровьем и красотой.

Еще одного князя христиане чествуют в этом месяце. Михаила казнили ордынцы хана Батыя. В этот день нельзя начинать новые дела и ехать в дальний путь. Можно заниматься здоровьем и красотой. 9 октября — день апостола Иоанна Богослова. Православная церковь чтит память Иоанна Богослова — автора Евангелия, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. В этот день нельзя ругаться, работать и пить очень холодную воду.

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14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Это великий христианский праздник, отмечаемый еще со времен Киевской Руси. По традиции, Покров символизирует духовную защиту Пресвятой Богородицы для тех, кто искренне просит ее помощи. А еще знаменует окончание сбора урожая и начало зимы. Незамужние девушки ходят в церковь в этот день и молятся к Богородице об удачном браке. Этот день принято проводить в семейном кругу.

Это великий христианский праздник, отмечаемый еще со времен Киевской Руси. По традиции, Покров символизирует духовную защиту Пресвятой Богородицы для тех, кто искренне просит ее помощи. А еще знаменует окончание сбора урожая и начало зимы. Незамужние девушки ходят в церковь в этот день и молятся к Богородице об удачном браке. Этот день принято проводить в семейном кругу. 26 октября — день Иверской иконы Божией Матери. Христиане чтят память чудотворной иконы. По легенде, она станет знамением конца человечества и пойдет по воде на Восток ко Христу. В этот день нельзя ругаться, заниматься рукоделием и домашней работой.

Христиане чтят память чудотворной иконы. По легенде, она станет знамением конца человечества и пойдет по воде на Восток ко Христу. В этот день нельзя ругаться, заниматься рукоделием и домашней работой. 31 октября — апостола и евангелиста Луки. В этот день христиане могут попросить у апостола излечение от недугов. Обращаются к нему с помощью молитвы, а затем просят то, что им необходимо.

Посты в октябре 2022

В октябре будут только однодневные посты. Это традиционные посты по средам и пятницам. Заведено так, что в среду поста придерживаются в память о предательстве Иудой Христа, а в пятницу — чтобы почтить крестные страдания и смерть Спасителя.

В эти дни недели церковь запрещает употребление мясной и молочной пищи.

1,6,8,13,15,20,22,27,29 октября.

Раньше мы рассказывали, когда осенние каникулы в 2022 году.

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