День апостола Иоанна Богослова, Покрова и день Иверской иконы: православные церковные праздники в октябре 2022

В октябре верующих ждут светлые церковные праздники, а также однодневные посты. Главный из них — Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.
Читай подробнее о церковных праздниках и постах во второй месяц осени в нашем материале.
В октябре будут только однодневные посты. Это традиционные посты по средам и пятницам. Заведено так, что в среду поста придерживаются в память о предательстве Иудой Христа, а в пятницу — чтобы почтить крестные страдания и смерть Спасителя.
В эти дни недели церковь запрещает употребление мясной и молочной пищи.
Раньше мы рассказывали, когда осенние каникулы в 2022 году.
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