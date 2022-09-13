Родительство

Праздник для школьников: когда осенние каникулы 2022

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 13 сентября 2022, 13:30
Осінні канікули 2022: коли розпочнуться осінні канікули для українських школярів
Фото: Unsplash

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