Праздник для школьников: когда осенние каникулы 2022

Не успели дети пойти в школу, как уже спрашивают родителей, когда осенние каникулы. Этот вопрос волнует не только школьников, но и родителей. Чтобы все правильно распланировать, смотри в нашем материале, когда осенние каникулы 2022.
Учебный год состоит из двух семестров по две четверти. Как правило, после каждой четверти идет период каникул. Окончательные решения об отдыхе детей принимают школы, но общий план таков:
Таким образом, осенью у школьников будет неделя отдыха. Кроме того, выходным будет 14 октября — День защитников и защитниц Украины. Также выходными будут даты:
6-8 марта — Международный женский день.1-4 мая — День труда, Пасха.8–10 мая — День памяти и примирения, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Если твой ребенок учится в школе с триместровой формой обучения, порядок каникул там другой:
Количество каникул и выходных может оперативно меняться из-за военного положения и эпидемиологической ситуации.
Если ты боишься, что твоего ребенка будут оскорблять и дразнить в школе, узнай больше о буллинге и как он влияет на ребенка.
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