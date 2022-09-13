Праздник для школьников: когда осенние каникулы 2022

Не успели дети пойти в школу, как уже спрашивают родителей, когда осенние каникулы. Этот вопрос волнует не только школьников, но и родителей. Чтобы все правильно распланировать, смотри в нашем материале, когда осенние каникулы 2022.

Осенние каникулы 2022

Учебный год состоит из двух семестров по две четверти. Как правило, после каждой четверти идет период каникул. Окончательные решения об отдыхе детей принимают школы, но общий план таков:

Осенние каникулы: 24 октября — 30 октября 2022 года.

Зимние: 26 декабря 2022 года — 8 января 2023 года.

Весенние: 27 марта 2023 года — 2 апреля 2023 года.

Летние: 1 июня — 31 августа 2023 года.

Таким образом, осенью у школьников будет неделя отдыха. Кроме того, выходным будет 14 октября — День защитников и защитниц Украины. Также выходными будут даты:

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6-8 марта — Международный женский день.

1-4 мая — День труда, Пасха.

8–10 мая — День памяти и примирения, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Осенние каникулы 2022 на триместровой форме

Если твой ребенок учится в школе с триместровой формой обучения, порядок каникул там другой:

Первые осенние каникулы: 3 октября — 9 октября 2022 года.

9 октября 2022 года. Вторые осенние: 21 ноября — 27 ноября 2022 года.

27 ноября 2022 года. Рождественские: 25 декабря 2022 — 8 января 2023 года.

8 января 2023 года. Февральские: 10 февраля — 19 февраля 2023 года.

19 февраля 2023 года. Весенние: 3 апреля — 9 апреля 2023 года.

9 апреля 2023 года. Летние: 25 мая — 1 сентября 2023 года.

Количество каникул и выходных может оперативно меняться из-за военного положения и эпидемиологической ситуации.

Если ты боишься, что твоего ребенка будут оскорблять и дразнить в школе, узнай больше о буллинге и как он влияет на ребенка.

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