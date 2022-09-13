Свято для школярів: коли осінні канікули у 2022 році

Не встигли діти піти до школи, як цікавляться, коли вже осінні канікули. Це питання хвилює не тільки школярів, а й батьків. Щоб усе правильно розпланувати, дивись у нашому матеріалі дати осінніх канікул 2022.

Осінні канікули 2022

Навчальний рік складається з двох семестрів по дві чверті. Зазвичай після кожної чверті йде період канікул. Остаточні рішення про відпочинок дітей ухвалюють школи, але загальний план такий:

Осінні канікули: 24 жовтня — 30 жовтня 2022 року .

. Зимові: 26 грудня 2022 року — 8 січня 2023 року .

. Весняні: 27 березня 2023 року — 2 квітня 2023 року .

. Літні: 1 червня — 31 серпня 2023 року.

Отже, восени школярі матимуть тиждень відпочинку. Крім цього, вихідним має бути 14 жовтня — День захисників та захисниць України. Також вихідними будуть дати:

6–8 березня — Міжнародний жіночий день.

1–4 травня — День праці, Великдень.

8–10 травня — День пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Осінні канікули 2022 на триместровій формі

Якщо твоя дитина навчається у школі з триместровою формою навчання, порядок канікул там інший:

Перші осінні канікули: 3 жовтня — 9 жовтня 2022 року.

Другі осінні: 21 листопада — 27 листопада 2022 року.

Різдвяні: 25 грудня 2022 року — 8 січня 2023 року.

Лютневі: 10 лютого — 19 лютого 2023 року.

Весняні: 3 квітня — 9 квітня 2023 року.

Літні: 25 травня — 1 вересня 2023 року.

Кількість канікул та вихідних може оперативно змінюватись через воєнний стан та епідеміологічну ситуацію.

Якщо ти боїшся, що твою дитину будуть ображати та дражнити в школі, дізнайся більше про булінг та як він впливає на дитину.

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