Свято для школярів: коли осінні канікули у 2022 році

Не встигли діти піти до школи, як цікавляться, коли вже осінні канікули. Це питання хвилює не тільки школярів, а й батьків. Щоб усе правильно розпланувати, дивись у нашому матеріалі дати осінніх канікул 2022.
Навчальний рік складається з двох семестрів по дві чверті. Зазвичай після кожної чверті йде період канікул. Остаточні рішення про відпочинок дітей ухвалюють школи, але загальний план такий:
Отже, восени школярі матимуть тиждень відпочинку. Крім цього, вихідним має бути 14 жовтня — День захисників та захисниць України. Також вихідними будуть дати:
Якщо твоя дитина навчається у школі з триместровою формою навчання, порядок канікул там інший:
Кількість канікул та вихідних може оперативно змінюватись через воєнний стан та епідеміологічну ситуацію.
Якщо ти боїшся, що твою дитину будуть ображати та дражнити в школі, дізнайся більше про булінг та як він впливає на дитину.
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