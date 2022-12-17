Небанально и от души! Что подарить родителям на Новый год 2023

Что подарить родителям на Новый год, чтобы это было не только полезно, но и от души.

Нам всем очень важно внимание, поэтому старайтесь персонализировать подарок для них.

Покажите, что вы уделили сюрпризу время, а не просто приобрели что-нибудь без эмоций в торговом центре.

Конечно, можно приобрести простые полотенца, наборы для кухни, обычную кулинарную книгу, картину и прочие тривиальные подарки.

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Но даже такие подарки можно преподнести оригинально и интересно, если, скажем, вам намекнули, что именно этого не хватает родителям.

Что подарить родителям на Новый год

Используйте их фото

Если мама и папа любят готовить вместе, ту же кулинарную книгу можно сделать по заказу с их фотографией.

Они будут записывать туда собственные рецепты и чувствовать себя звездной парой Джейми и Джульетой Оливер.

Или из вашей семейной фотографии сделайте большую картину. Можно еще оригинальнее или с юмором — из снимка быстро создадут шарж или пазлы.

Вещи с гравировкой

Сегодня можно сделать что угодно с персональной надписью. И речь идет не только о часах и браслетах, как мы привыкли.

Это могут быть кожаные обложки на документы или кошельки. Или сделайте именные бокалы, стаканы с графином или фотоальбом.

Досуг вместе

Учеба, работа или жизнь в другом городе часто воруют совместное время с родными.

Купите в качестве подарка родителям поездку за границу. Но съездите вместе с ними.

Сейчас можно найти бюджетные варианты на лоукосте и слетать в снежную Европу на выходные. Главное заранее проверьте, нет ли там жестких ограничений украинских для туристов.

Родители отдают больше, чем получают, и редко позволяют себе отдохнуть.

Пригласите их в театр или на концерт. Купите билеты на что-нибудь, что может им понравиться. Родители наконец-то забудут о заботах и ​​проведут приятное время с вами.

Массажеры

Есть еще интересная идея подарка маме и папе на Новый год.

Например, удобные и полезные варианты автоматических массажеров — для рук, ног, спины или шеи.

Родители смогут отдыхать вечером, расслабляя и тонизируя мышцы.

Техника

Возможно, у родителей уже старые телефоны или не хватает для удобства планшета, чтобы общаться с вами и родными по видеосвязи, смотреть любимые видео на YouTube.

Посмотрите еще на умные часы, которые будут удобным гаджетом и также смогут отслеживать их здоровье.

Надеюсь, тебе удалось найти себе интересный вариант или это натолкнуло на хорошие идеи подарков родителям на Новый год.

В общем, с любым подарком будет легче, если записывать себе отдельно в заметки желания друзей и родных. Например, кто-то сказал невзначай, что нравится человеку оригинальные свечи.

Запиши себе это с именем человека, а когда будет случай или просто захочешь сделать приятное, у тебя всегда будет шпаргалка под рукой.

Ну, на подарки родителям вдохновились. Предлагаем посмотреть нашу подборку, что подарить ребенку на Новый год.