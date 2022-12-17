Небанально і від душі! Що подарувати батькам на Новий рік 2023

Що подарувати батькам на Новий рік, щоб це було не лише корисно, але і від душі.

Нам усім дуже важлива увага, тому намагайтеся подарунок персоналізувати для них.

Покажіть, що ви приділили сюрпризу час, а не просто придбали щось беземоційно у торговому центрі.

Звичайно, можна придбати прості рушники, набори для кухні, звичайну кулінарну книгу, картину та інші тривіальні подарунки.

Зараз також дивляться

Але навіть такі подарунки можна подати оригінально і цікаво, якщо, скажімо, вам натякнули, що саме цього не вистачає батькам.

Що подарувати батькам на Новий рік

Використайте їх фото

Якщо мама і папа люблять готувати разом, ту ж кулінарну книгу можна зробити на замовлення з їх фотографією.

Вони записуватимуть туди власні рецепти і відчуватимуть себе зірковою парою Джеймі і Джульєтою Олівер.

Або з вашої сімейної фотографії зробити велику картину. Можна ще оригінальніше чи з гумором – зі світлини швидко створять шарж чи пазли.

Речі з гравіюванням

Сьогодні можна зробити будь-що з персональним написом. І мова йде не лише про годинник і браслети, як ми звикли.

Це можуть бути шкіряні обкладинки на документи чи гаманці. Або зробіть іменні бокали, склянки з графіном чи фотоальбом.

Дозвілля разом

Навчання, робота чи життя в іншому місці часто крадуть спільний час з рідними.

Придбайте у якості подарунку батькам поїздку за кордон. Але поїдьте разом з ними.

Зараз можна знайти бюджетні варіанти на лоукості і злітати у снігову Європу на вихідні. Головне завчасно перевірте, чи немає там жорстких обмежень українських для туристів.

Батьки віддають більше, ніж отримують, та й рідко дозволяють собі відпочити.

Запросіть їх в театр чи на концерт. Придбайте квитки на щось, що може їм сподобатись. Батьки нарешті забудуть про турботи і проведуть приємний час з вами.

Масажери

Є ще цікава ідея подарунку мамі і папі на Новий рік.

Наразі є зручні і корисні варіанти автоматичних масажерів – для рук, ніг, спини чи шиї.

Батьки зможуть відпочивати ввечері, розслабляючи і тонізуючи м’язи.

Техніка

Можливо, у батьків вже старі телефони чи не вистачає для зручності планшету, щоб спілкуватися з вами і рідними по відеозв’язку, дивитися улюблені відео на YouTube.

Подивіться ще на розумні годинники, який буде зручним гаджетом і також відслідковуватиме їх здоров’я.

Сподіваюся, тобі вдалося знайти для себе цікавий варіант або це наштовхнуло на хороші ідеї подарунків батькам на Новий рік.

Загалом, з будь-яким подарунком буде легше, якщо записувати собі окремо у замітки уподобання друзів і рідних. Наприклад, хтось сказав мимохідь, що подобаються людині оригінальні свічки.

Занотуй собі це з іменем людини, а коли буде нагода чи просто захочеш зробити приємне, у тебе завжди буде шпаргалка під рукою.

Ну, на подарунки батькам надихнулися. Пропонуємо подивитися також нашу підбірку, що подарувати дитині на Новий рік.