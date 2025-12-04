Що подарувати колегам на Новий рік 2026: перелік символічних та щирих ідей

Новий рік 2026 вже близько, а це означає, що в офісах по всій Україні починається приємна метушня — що б такого подарувати колегам, щоб і бюджет не постраждав, і настрій підняв? Читай у матеріалі, які подарунки можна купити для колективу.

Що подарувати колегам на Новий рік 2026: топ подарунків

Згідно з етикетом колективу, необхідно обирати універсальні, корисні й душевні дрібнички — саме такі подарунки вважаються найбільш доречними в робочому колективі, а твоїм колегам вони точно мають сподобатись.

ТОП-10 бюджетних і символічних подарунків колегам, які підійдуть усім:

Тематична новорічна чашка або термокухоль.

Набір якісного чаю чи кави в святковій упаковці (особливо популярні набори з карпатськими травами).

Стильний планер чи блокнот з мотиваційними цитатами.

Ароматична свічка чи саше для робочого столу з запахом хвої, мандаринок або кориці.

Пряниковий набір ручної роботи — імбирні пряники у формі дракона, ялинки чи офісної техніки.

Настільний міні-календар з жартівливими фразами про робочі будні.

USB-підігрівач для чашки — порятунок для тих, хто п’є холодний чай під час дедлайнів.

Еко-сумка чи шопер з новорічним принтом.

Шоколадні цукерки преміум-класу в коробочці.

Квітка в горщику.

Що подарувати колегам-жінкам на Новий рік 2026: перелік милих та приємних речей

Косметичка або органайзер для дрібниць на робочому столі.

Красивий щоденник.

Набір бомбочок для ванни чи гель для душу з новорічними ароматами.

Антистрес-розмальовка + кольорові олівці.

Теплі рукавички для смартфона.

Стильний тримач для телефону на стіл.

Що подарувати колегам-чоловікам на Новий рік 2026: список інтерактивних та корисних подарунків

Кишеньковий мультитул або брелок-мультиінструмент.

Термос компактний чи металева пляшка для води.

Настільна гра-головоломка.

Смішні шкарпетки з новорічним принтом.

Портативний зарядний пристрій.

Важливо зауважити, що краще уникати надто особистих подарунків, а також дорогих речей — це може поставити колегу в незручне становище. Найкращий варіант — додати до подарунка маленьку листівку з теплими побажаннями на свято.

