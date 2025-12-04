Що подарувати колегам на Новий рік 2026: перелік символічних та щирих ідей

Новий рік 2026 вже близько, а це означає, що в офісах по всій Україні починається приємна метушня — що б такого подарувати колегам, щоб і бюджет не постраждав, і настрій підняв? Читай у матеріалі, які подарунки можна купити для колективу.
Що подарувати колегам на Новий рік 2026: топ подарунків
Згідно з етикетом колективу, необхідно обирати універсальні, корисні й душевні дрібнички — саме такі подарунки вважаються найбільш доречними в робочому колективі, а твоїм колегам вони точно мають сподобатись.
ТОП-10 бюджетних і символічних подарунків колегам, які підійдуть усім:
- Тематична новорічна чашка або термокухоль.
- Набір якісного чаю чи кави в святковій упаковці (особливо популярні набори з карпатськими травами).
- Стильний планер чи блокнот з мотиваційними цитатами.
- Ароматична свічка чи саше для робочого столу з запахом хвої, мандаринок або кориці.
- Пряниковий набір ручної роботи — імбирні пряники у формі дракона, ялинки чи офісної техніки.
- Настільний міні-календар з жартівливими фразами про робочі будні.
- USB-підігрівач для чашки — порятунок для тих, хто п’є холодний чай під час дедлайнів.
- Еко-сумка чи шопер з новорічним принтом.
- Шоколадні цукерки преміум-класу в коробочці.
- Квітка в горщику.
Що подарувати колегам-жінкам на Новий рік 2026: перелік милих та приємних речей
- Косметичка або органайзер для дрібниць на робочому столі.
- Красивий щоденник.
- Набір бомбочок для ванни чи гель для душу з новорічними ароматами.
- Антистрес-розмальовка + кольорові олівці.
- Теплі рукавички для смартфона.
- Стильний тримач для телефону на стіл.
Що подарувати колегам-чоловікам на Новий рік 2026: список інтерактивних та корисних подарунків
- Кишеньковий мультитул або брелок-мультиінструмент.
- Термос компактний чи металева пляшка для води.
- Настільна гра-головоломка.
- Смішні шкарпетки з новорічним принтом.
- Портативний зарядний пристрій.
Важливо зауважити, що краще уникати надто особистих подарунків, а також дорогих речей — це може поставити колегу в незручне становище. Найкращий варіант — додати до подарунка маленьку листівку з теплими побажаннями на свято.
