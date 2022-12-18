Несокрушимые во всем: елка на Софийской площади засияла желто-голубыми огнями

Сложные времена раскрыли в украинцах лучшие стороны и дали толчок креативным решениям, о которых мы раньше никогда не могли бы подумать.
Так, постоянные массированные обстрелы и уничтожение энергетической инфраструктуры заставили нас искать новые возможности, чтобы наполнить всю Украину праздничным настроением, несмотря на все испытания и препятствия.
Для этого в разных городах начали устанавливать свои новогодние елки, но главным украшением этого праздника все же станет именно столичная. Ее уже установили на Софиевской площади.
Главная елка страны уже засияла желто-голубыми огнями. Гирлянды энергосберегающие и работают от генератора, который позже отправят украинским военным. Кроме того, рядом будут оборудованы точки для подзарядки гаджетов.
Также праздничное дерево украшено тысячей шариков желтого и голубого цветов с белыми голубями, они остались с прошлых лет. На высоте 12 метров, на самой макушке елки, уже красуется герб Украины.
А нижнюю часть новогодней красавицы оформят стендами с флагами стран, которые помогают украинцам в борьбе за независимость.
Однако если ты не хочешь в ближайшие дни из-за пасмурной погоды выходить из дома, чтобы посмотреть на елку, можно устроить кино-вечер. Читай, какие праздничные фильмы посмотреть в выходные дни.
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Фото: Виталий Кличко / Telegram