Тактика огненного вала! Военный о том, что происходит в Бахмуте сейчас, и о коварных действиях россиян

Российские военные и дальше безжалостно атакуют Бахмут. Они просто уничтожают город. Бахмут остается нашей Восточной крепостью. Украинские защитники героически сдерживают врага под ежедневными обстрелами и разрушают все планы оккупантов.

Заместитель командира батальона Свобода Владимир Назаренко, воюющий в Бахмуте, рассказал во время телемарафона о ситуации в городе и панических штурмах россиян.

Бахмут сейчас: что происходит в городе

По словам нашего защитника, последние несколько дней ситуация в городе без особых изменений, враг не смог продвинуться. В самом городе оккупантов тоже нет, украинская оборона держится.

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— С нового года линия разграничения не двигается, несмотря на то, что враг продолжает уничтожать из артиллерии все прилегающие к этой линии здания.

Российские военные продолжают использовать тактику огненного вала, — отметил Назаренко.

Украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться и изменять линию обороны. Оккупанты терпят значительные потери, даже могут не забирать с поля боя раненых. Приоритет украинских военных — максимальная сохранность личного состава.

Владимир Назаренко отмечает, что Бахмутский фронт — это не только город, но и участок от Белогоровки, Соледара до Майорска.

— Сам город… Для них (россиян — ред.) это даже не город.

Они его равняют и воспринимают, как несколько квадратных километров земли.

—Те силы, которые они тратят на штурм нескольких квадратных километров территории, чтобы продвинуться вперед, это маниакальное желание выполнить какую-нибудь задачу, — рассказывает военный.

Он говорит: понятно, что враг не выполнил свою основную цель, в которую вкладывал все возможные ресурсы. Это было взять Бахмут к Новому году. Поэтому моральный дух оккупантов может все больше падать.

Российские военные усилили обстрелы Украины на новогодние праздники, но украинская система ПВО сбила 100% дронов. Ранее мы рассказывали, почему Россия продолжает использовать БПЛА.

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Фото: Getty Images