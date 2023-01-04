Тактика огненного вала! Военный о том, что происходит в Бахмуте сейчас, и о коварных действиях россиян

Российские военные и дальше безжалостно атакуют Бахмут. Они просто уничтожают город. Бахмут остается нашей Восточной крепостью. Украинские защитники героически сдерживают врага под ежедневными обстрелами и разрушают все планы оккупантов.
Заместитель командира батальона Свобода Владимир Назаренко, воюющий в Бахмуте, рассказал во время телемарафона о ситуации в городе и панических штурмах россиян.
По словам нашего защитника, последние несколько дней ситуация в городе без особых изменений, враг не смог продвинуться. В самом городе оккупантов тоже нет, украинская оборона держится.
— С нового года линия разграничения не двигается, несмотря на то, что враг продолжает уничтожать из артиллерии все прилегающие к этой линии здания.
Российские военные продолжают использовать тактику огненного вала, — отметил Назаренко.
Российские военные продолжают использовать тактику огненного вала, — отметил Назаренко.
Украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться и изменять линию обороны. Оккупанты терпят значительные потери, даже могут не забирать с поля боя раненых. Приоритет украинских военных — максимальная сохранность личного состава.
Владимир Назаренко отмечает, что Бахмутский фронт — это не только город, но и участок от Белогоровки, Соледара до Майорска.
— Сам город… Для них (россиян — ред.) это даже не город.
Они его равняют и воспринимают, как несколько квадратных километров земли.
Они его равняют и воспринимают, как несколько квадратных километров земли.
—Те силы, которые они тратят на штурм нескольких квадратных километров территории, чтобы продвинуться вперед, это маниакальное желание выполнить какую-нибудь задачу, — рассказывает военный.
Он говорит: понятно, что враг не выполнил свою основную цель, в которую вкладывал все возможные ресурсы. Это было взять Бахмут к Новому году. Поэтому моральный дух оккупантов может все больше падать.
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Фото: Getty Images