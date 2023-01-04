Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян

Російські військові й надалі безжально атакують Бахмут. Вони просто знищують місто. Бахмут залишається нашою Східною фортецею. Українські захисники героїчно стримують ворога під щоденними обстрілами й руйнують всі плани окупантів.

Заступник командира батальйону Свобода Володимир Назаренко, який воює в Бахмуті, розповів під час телемарафону про ситуацію в місті та панічні штурми росіян.

Бахмут зараз: що відбувається у місті

За словами бійця, останні кілька днів ситуація у місті без особливих змін, ворог не зміг просунутися. У самому місті окупантів теж немає, українська оборона тримається.

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— З нового року лінія розмежування не рухається, попри те, що ворог продовжує знищувати з артилерії усі будівлі, які прилягають до цієї лінії.

Російські військові продовжують використовувати тактику вогняного валу, — зауважив Назаренко.

Українські війська тримають лінію оборони й не дають ворогу просуватися і змінювати лінію оборони. Окупанти зазнають значних втрат, навіть можуть не забирати з поля бою поранених. Натомість пріоритет українських військових — максимальне збереження особового складу.

Володимир Назаренко наголошує, що Бахмутський фронт — це не тільки саме місто, а й ділянка від Білогорівки, Соледару до Майорська.

— Саме місто… Для них (росіян — ред.) це навіть не місто.

Вони його рівняють та сприймають, як декілька квадратних кілометрів землі.

— Ті сили, які вони витрачають на штурм кількох квадратних кілометрів території, щоб просунутися вперед, це маніакальне бажання виконати якесь завдання, — розповідає військовий.

Він каже: зрозуміло, що ворог не виконав свою основну мету, в яку вкладав усі можливі ресурси. Це було взяти Бахмут до Нового року. Тому моральний дух окупантів може дедалі більше падати.

Російські військові посилили обстріли України на новорічні свята, але українська система ППО збила 100% дронів. Раніше ми розповідали, чому Росія продовжує використовувати БПЛА.

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Фото: Getty Images